AKINCI TİHA'dan bir başarı daha
Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Nisan 2022 20:30
Atışlı test faaliyeti ile ilgili olarak Baykar Savunma tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız