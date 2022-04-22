Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifi tebrik eden Erdoğan, "Ramazan ayının bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran son dilimine geldik ve leyle-i kadri şimdiden tebrik ediyorum.

Rabb'imin özellikle bize bir taltifi olan Kur'an-ı Azimüşşan malum bu ayda inzal oldu ve onun için de ramazan ayının başından itibaren evlerde, camilerde Kur'an-ı Azimüşşan ile hep müşerref olduk. Rabb'imden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." dedi.

"Kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları asla unutamam"

Erdoğan, bugünkü iftar sofralarını kendileriyle paylaştığı için öğrencilere ayrıca teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Her birinize önce okulunuzda, ardından da mesleki kariyeriniz başta olmak üzere hayatınızın her alanında Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum. Bizim okul hayatımız, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan gerçekten çok çalkantılı, çok sıkıntılı bir döneminde geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan yokluğun, yoksulluğun hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin baskısı altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık.

Bizim evlatlarımız da hem koalisyonların yol açtığı istikrarsızlığın hem de vesayetin tüm çirkin yüzünü sergilediği siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim öğretim hayatlarını sürdürdüler. Özellikle kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları ve onları aşmak için çektiğimiz çileyi asla unutamam.

Kızlarımızın anneleri okul kapılarında kızlarımızı almak için beklerlerdi. Bir taraftan polis, bir diğer taraftan kızlarımızın anneleri. Sizler ise çoğunlukla hayata gözlerini AK Parti döneminde açmış bir nesilsiniz. Ülkemizi ve dünyayı AK Parti'nin ülkemize kazandırdığı eserlerin ve hizmetlerin penceresinden gördünüz, tanıdınız. Bu süreçte elbette sizler de ülkemizin yaşadığı farklı sınamalara şahit oldunuz.

Herhalde 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere son 7-8 yıldır yaşadığımız hadiseleri hatırlıyorsunuz. Türkiye, bir taraftan son iki asrın demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlamak için gece gündüz çalışırken, diğer taraftan da işte bu tür yeni tehditlerle mücadele ederek bugünlere geldik."

Ülkeyi, bundan 11 yıl önce millete ilan ettikleri 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Çok engel aştık, çok eser ve hizmet ürettik. Amacımız, sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktı. Birikimleriyle, enerjileriyle, azimleriyle, heyecanlarıyla 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum. Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest gençliği' diyorum. Zira sizler artık uzayı okuyorsunuz. Artık sizler uzaya bu milletin veya bu gençliğin göndereceği evet uzay araçlarının bütün tanzimini, hesaplamalarını ve bu hesaplarla birlikte de onların hazırlığını yapıyorsunuz. Teknolojiden edebiyata, spordan sanata her alanda gençlerimizin ülkemiz sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Pençe-Kilit operasyonu

Bugün 13.10 itibarıyla 45 tane terösit bedeli ödedi ve sayı daha da artacak, bütün inlere mağaralara komandolar giriyor. 3 şehidimiz var.

"Türkiye'nin her vilayetinde üniversitemiz var"

Göreve gelirken ülkemizi 4 temel ilke üzerinde yükselteceğimizi açıkladık. Eğitim, sağlık, adalet İlk sıraya eğitimi koyduk. Üniversite kapılarında yığılmalar vardı. Şimdi hiç kimseyi açıkta bırakmıyoruz.

Üniversite sayımızı 78'e çıkardık. Türkiye'nin her vilayetinde üniversitemiz var. Yurtlarımızın sayısın 190'dan 782'ye çıkardık.

Geçen hafta kimseye haber vermeden Hakkari'ye gittik ve iftarımızı askerimizle yaptık. Sonra şehre giderek gençler ve hocaların bulunduğu bir mekanda sohbet yaptık.

Burs ve kredi müjdesi

Yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 850 TL nakdi, ayrıca internet ve diğer imkanlar sunuyoruz. Bu yıl kredi veya burs alan 1304 bin öğrencimiz var.

Kredi ödemelerini her ay 5-ila 10 arasında yatırıyorduk. Bu ay için 25'inde hesaplara yatıracağız.

Spor'da en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin her bir yerine stadlar, kapalı spor salonları ve sahalar yaptık.