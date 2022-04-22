Bodrum'da 'kar payı' vaadiyle 80 milyon TL'lik vurgun iddiası

Bodrum'da emlak kiralama ve inşaat işleri yapan bir firma, vatandaşlardan para toplayıp kiraladıkları evlerden kar payı vereceğini söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kardan pay veren firma bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte ise firma tarafından vatandaşlara herhangi bir ödeme yapılmamaya başlandı. Aylardır ödeme alamayan vatandaşlar, polise giderek firma ve yetkilisi hakkında şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlatılırken, 20'den fazla şikayetçinin olduğu belirtildi. Ayrıca, mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

'800'E YAKIN MÜŞTERİ, 80 MİLYON LİRA PARA'

Firmanın eski çalışanı ve mağduru Deniz Bayram, "Firma sahibi Alev Y., tarafından gayrimenkul kiralaması yapılıyordu. Alev Y.'nin müşterilerinden topladığı para karşılığı yüzde 30- 35 gibi kar payı verdiği doğrudur. Bunu Alev Y.'nin kendisi yapıyordu. Firmanın yetkilisidir. Birçok kişi bu kişi tarafından mağdur edilmiştir. Benim de kendisinden 600 bin liraya yakın alacağım var. Ailem ve çevremde mağdur ve yaklaşık 2 milyon lira gibi bir mağduriyetimiz söz konusu. Aralık ayından beri kar ve ana paramızı hiçbir şekilde alamadık. Maaşımı bile alamadım. Daha önce banka problemleri yaşadığını, hesabının bloke olduğunu ve sorunu en kısa sürede çözeceğini söyledi. 800 kadar müşterisinin olduğunu ve 80 milyon liralık bir parayla çalıştığını kendisinden duydum. Sigortasız olarak işlerini yürüten birçok kişinin olduğunu biliyorum" dedi.

'SİGORATA PRİMLERİMİZDEN ANLADIM'

Bayram, şöyle devam etti:

"Nisan'ın 7'sinde tamamen iş ilişkimi kopardım. Alev Y.'nin yanında çalışan Bahar Açkalmaz diye bir arkadaşım var. Aramızda, 'Sigortanı yapıyor mu?' diye konuşurken, farklı şirketler üzerinde sigorta primlerimizin yattığını fark ettik. Onun sigortası Alev Y. üzerinden yatıyordu, benim sigortam ise farklı bir şirket üzerinden. Dolandırıldığımı böyle anladım. Bunun üzerine, dün organize olduk ve suç duyurusunda bulunduk."

'KASIM 15'TEN BERİ ÖDEME YAPILMADI'

Firmanın bir başka mağdur çalışanı Bahar Açkalmaz ise "Mayıs 2021 tarihinde ben bu işe bir arkadaşın aracılığıyla başladım. İlk başlardan kendim bir miktar yatırım yaparak işin gidişatını gördüm. Daha sonra bu işte para kazanabileceğimi değerlendirdikten sonra ailemi ve arkadaşlarımın da bu işe yatırım yapmalarına vesile oldum. Bu firmanın hem sigortalı çalışanı hem de müşterisi olarak içeride 300 bin lira kadar bir param var. Benim aracılığımla sisteme dahil olan kişilerin ise içerde toplam 800 bin lira ana paraları var. İlk başlarda bu işe girenler 4-5 ay kadar karlarını aldı, herhangi bir sorun yaşamadılar. Fakat Kasım 15'ten sonra herhangi bir ödeme yapılmadı. Ödemeler yatmadığı gibi anaparalar kaldı. Birçok kişi bu nedenle mağdur oldu. Alev Y. ile iletişime geçmeye çalıştığımızda bu konuda kendisi bankalardaki blokeyi bahane etti. Kimse parasını riske atmak istemiyor, çünkü çok büyük paralar söz konusu" diye konuştu.

Öte yandan, söz konusu firmanın sahibi olduğu ileri sürülen Alev Y. ise konuyla ilgili daha sonra avukatları aracılığıyla açıklama yapacağını söyledi.