Erol Özvar: Doktorasını tamamlayan öğrencilerin istihdamı için çalışıyoruz

Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Sponsorlu İçerik
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çarpıtmadır
Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çarpıtmadır
Kılıçdaroğlu: Bu bireysel bir hareket, bu bireysel bir direniştir
Kılıçdaroğlu: Bu bireysel bir hareket, bu bireysel bir direniştir
Suriyelilere bayram izni yok!
Suriyelilere bayram izni yok!
Emekli bayram ikramiye ödemeleri erkene alındı
Emekli bayram ikramiye ödemeleri erkene alındı
Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik
Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
Altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
Parmağı kırılan Profesör, ameliyatını kendi yaptı
Parmağı kırılan Profesör, ameliyatını kendi yaptı
Sebze meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
Sebze meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
6 üniversite 234 personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 234 personel almak için ilana çıktı
BDDK izin verdi: Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası kuruluyor
BDDK izin verdi: Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası kuruluyor
İkramiye zammı bütçeye takıldı
İkramiye zammı bütçeye takıldı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Erol Özvar: Doktorasını tamamlayan öğrencilerin istihdamı için çalışıyoruz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) öğrencilerle bir araya geldiği programda, doktorasını tamamlayan öğrencilerin istihdamı için bazı formüller üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 23:01
Yazdır
Erol Özvar: Doktorasını tamamlayan öğrencilerin istihdamı için çalışıyoruz

Bir dizi programa katılmak üzere kentte bulunan Özvar, beraberindeki YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genişletilmiş Senato Toplantısı"na katıldı.

Burada Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Bingöl'deki üniversitelerin rektörleri ve senato üyeleriyle görüşen Özvar, ülkenin eşsiz zenginliği olan gençleri hayata kazandırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Van YYÜ'de akademik anlamda önemli gelişmelerin olduğunu, gençlerde bir heyecan ve dinamizmin dikkat çektiğini ifade eden Özvar, şunları kaydetti:

"Sizlerden en büyük isteğim, daha fazla yayın ve akademik üretkenlik. Eğitim ve öğretim kalitesini mümkün olduğu kadar daha yukarılara çıkartabilmek. Üniversiteyi üniversite yapan akademik üretim ve bilimsel performanstır. Asıl önemli olan burasıdır. Doktorasını tamamlayan öğrenciler için 2547 sayılı kanun mevzuatında bazı değişiklik hazırlıklarımız var. Doktora sonrasında genç araştırmacılarımızın bir müddet üniversitelerde, bir üniversiteye girebilecekleri yayını yapabilecek kadar istihdamı temin edecek birtakım formüller üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla doktora sonrası araştırmacı statüsünde bir iyileştirme geleceğini şimdiden söyleyeyim."

Özvar ve beraberindekiler daha sonra üniversitenin sosyal tesislerinde öğrencilerle iftar yaptı.

Burada öğrencilerle sohbet eden Özvar, üniversitelerin başarı sıralamasına göre öğrenci aldığını hatırlattı.

Türkiye'de 204 aktif üniversitenin olduğunu anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Genç nüfusu hesaba kattığımız zaman bu 204 üniversite yüksek öğretim ihtiyacını ancak karşılıyor. Hatta üniversite kapılarına gelen öğrenci kardeşlerimizin sayılarına dikkat edecek olursak aslında yetmiyor da denilebilir. Bizler hangi programda, hangi bölümde meslek icra edersek edelim hayatı anlamlı kılacak en önemli şey çevremizle uyumlu, üretken, pozitif, çevremize hizmet eden, destek olan, yardım eden insanlar olabilmektir. Bu bakımdan üniversitelerin yüksek öğretimde öğrencilerimize fevkalade önemli katkılar sağladığını, beceriler kazandırdığını düşünüyorum."

Hayat boyu öğrenme felsefesini çok önemsediklerini belirten Özvar, üniversiteyi fırsat bilip, öğretmenlerin öğrettiği şeylerin ötesine geçerek sürekli araştırmak gerektiğini ifade etti.

- "Barajların kalkması demek herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir"

Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"YKS baraj puanın kaldırılmasının en önemli sebeplerinden birisi önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngördüğümüz bir aday sayısı olacak. Bu sene 3 milyon 250 bin öğrenci sınava giriyor. 2024'te belki 4 milyon genç üniversite sınavlarına girmek için başvuracak. Buna mukabil devletimizin, ülkemizin çok şükür üniversite imkanları fevkalade geniştir. Yani 1 milyon 10 bin civarında bir kontenjanımız var. Fakat kontenjanlar bu kadar geniş olmasına rağmen kontenjanların kayda değer bir kısmının boşta kaldığını görüyoruz. Bununla da bizim yapmaya çalıştığımız basit bir işlem var. Biz bu sistemi bu şekilde yeniden kurgularken belli simülasyonlar yaparak bu işleri yaptık. 2021'de baraj olmasaydı mevcut sonuçlara göre başarı sıralamaları nasıl olurdu, bunların hepsini çıkardık. Bu sistem elemeyi ikinci plana itiyor. Öğrenciler arasında başarı sıralamasını öne çekiyor. Yani yapmaya çalışılan şey, aslında yeteri kadar kontenjan olmasına rağmen öğrencilerin tercih yapma imkanını genişletiyoruz. Barajların kalkması demek herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir."

Programa Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Doğu Anadolu'daki üniversitelerin rektörleri, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
YÖK Başkanı: Üniversiteler şehirlerin kalkınmasına destek vermeli
YÖK Başkanı: Üniversiteler şehirlerin kalkınmasına destek vermeli
Bakan Özer: 19 yılda 950 bin derslik sayısına ulaştık
Bakan Özer: 19 yılda 950 bin derslik sayısına ulaştık
Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor
Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
MEB, Nisan ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımlandı
MEB, Nisan ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımlandı
Bakan Özer: Kilis'teki eğitim yatırımını 4 kat artırdık
Bakan Özer: Kilis'teki eğitim yatırımını 4 kat artırdık

Bu Habere Tepkiniz

Kar tatillerinde egzersiz ödenir mi?

Kar tatillerinde egzersiz ödenir mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde; ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu müdürken, KHK ile ihraç olan sonrasında OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin eski müdür kadrolarına atanmaları yönündeki taleplerinin, esasa hiç girilmeksizin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay 10. Dairesi, nakli çıkan ama evini götürmediği için yer değiştirme masrafı ödenmeyen astsubaya, iki unsura göre ödeme yapılabileceğine karar verdi.
Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay 2. Dairesi, mali hizmetler uzmanlığına atanmak için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitim-Bir-Sen'in, beşincisini düzenlediği Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başladı.
Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığının ilana çıktığı 174 kişilik sözleşmeli büro personeli alımında, feragat dilekçesi verdikleri için 34 kadro boş kaldı.
'Vali kim, adam değil, adam olsa buraya gelir' sözleri hakaret sayılır mı?

'Vali kim, adam değil, adam olsa buraya gelir' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 'Vali kim, Vali adam değil, adam olsa buraya gelir, oturmaz odasında, Başbakan bizim halimizi bilmez, Başbakan kim kardeşim, Başbakan kukladır kukla, onun ile bunun ile masaya oturur, pazarlık yapar bizim halimizi sormaz' şeklinde ifadeler kullandığı olayda hakaret suçunun oluşmadığına karar vermiştir.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu. Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tahribatın meydana geldiği imparator kapısı, konservasyonu tamamlanarak onarıldı.