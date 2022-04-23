Sıcaklık iç ve doğu kesimlerde artacak-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: sabah saatlerinde İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kocaeli'in batısı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadenizde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: .

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, kuzeybatı kesimler ile zamanla Ülkemiz genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

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