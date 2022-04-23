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6'lı masada yeni ittifaka yer yok

6'lı masa üçüncü toplantısına hazırlanırken karşılıklı hamleler yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Karamolloğlu'nun "SP, Gelecek ve DEVA Partisi'nin içinde olacağı 3. ittifak" arayışına karşı olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, küçük partilere CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmeyi önerecek

Eklenme : 23 Nisan 2022 07:43
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6'lı masada yeni ittifaka yer yok

CHP öncülüğünde toplanan 6'lı masada 3'üncü liderler zirvesi pazar günü Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Görüşme öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı muhalefet liderlerini ziyaret ederek toplantının gündemini belirledi.

Yeni ittifak tartışmalarının da değerlendirileceği görüşmelerde cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3'üncü ittifak önerilerini kabul etmeyeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun küçük partilere CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmeyi önereceği dillendiriliyor.


GÜNDEM 3'ÜNCÜ İTTİFAK


Masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı "Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir" açıklaması muhalefet kanadında yeni bir tartışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, yarın yapılacak toplantının ana gündemini de Karamollaoğlu'nun bu önerisinin oluşturacak.

YENİ İTTİFAKI İSTEMİYOR


Küçük partiler Karamollaoğlu'nun bu önerisine sıcak baksa da masanın en büyük partisi CHP'nin bu konuya mesafeli olduğu belirtiliyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediği bu nedenle de partileri kendi etrafında toplayarak seçime eli güçlü girmek istediği konuşuluyor.


LİDERLER LİSTE BAŞI

CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmeyi teklif edeceği belirtiliyor. Kılıdçaroğlu'nun parti liderlerini liste başına koyacağı ifade ediliyor. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bu öneriye sıcak bakmayacağı değerlendiriliyor.

Hesaplar kızıştı


Yeniden düzenlenen seçim kanunu ile birlikte 6'lı muhalefet yeni formüller geliştirme peşine düşerken, masada karşılıklı hesapları da kızıştırdı. DEVA ve Gelecek'in CHP'ye yönelik teminat içeren protokol talebi olduğu öne sürülüyor. Kulislerde seçim sonrasında sistemin nasıl olacağı, bakanlık ve milletvekili paylaşımı gibi konuların 6 lider tarafından imzayla mutabakata dökülmesinin istendiği belirtiliyor.

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