TBMM'de skandal kanun teklifi

Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandalara her sene başvuran HDP, bu sene de eylemlerinden vazgeçmedi. HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Konuya ilişkin Paylan, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu" ifadelerini kullandı.

"ADALET ANCAK BU TOPRAKLARDA SAĞLANABİLİR"

HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye'de sağlanabilir" diye konuştu.

Paylan, Talat, Enver ve Cemal Paşa isimlerinin meydanlarda kullanılmamasını da teklif ettiklerini açıkladı.