Bakan Kurum, Malatya'da partililerle buluştu

Kurum, AK Parti Malatya İl Başkanlığı ziyaretinde, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, baş sağlığı diledi.

Türkiye'nin şehitler sayesinde bugün buralarda olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Şehitler sayesinde güçlü Türkiye'yiz. Terörle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Mehmetçiklerimiz, emniyet güçlerimiz, milletimizle 84 milyonla bu mücadeleyi veriyorlar. Allah'ın izniyle de bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Tüm terör örgütlerini yok edene kadar da bu mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum."

Bakan Kurum, Malatya'ya yatırımla projeyle geldiklerini belirterek, yatırımları her zaman vatandaşla, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle, teşkilatla istişare ettiklerini ifade etti.

- "20 yıldır şehirlerimizin çehresi baştan aşağı değişti"

Anlayışlarının milletle beraber yol yürümek olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonra da aynı anlayış, aynı bakış açısıyla yürüyeceğiz. Afetlerde her zaman vatandaşımızın hep yanında olduk. Vatandaşımızın ne sorunu, problemi varsa hep yanında olduk. Aslında 84 milyonluk büyük ailenin kararlarını hep ortak almaya çalıştık. Şehirlerimizin alt ve üst yapısını güçlendirecek projeler yaptık. 20 yıldır şehirlerimizin çehresi adeta baştan aşağı değişti. Eğitimde, sağlıkta, sanayide, turizmde şehirlerimize yapılması gereken tüm yatırımları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptık inşallah bundan sonra da aynı anlayışla, hizmet siyasetiyle, eser siyasetiyle çalışacağız."

- "Tüm gönüllere gireceğiz"

Bakan Kurum, güçlerinin milletle beraber yol yürümek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnandığımız bu doğrularda vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm gönüllere gireceğiz, hiçbir kardeşimizi ötekileştirmeyeceğiz ve 84 milyonluk büyük ailemizle inşallah güçlü Türkiye yolunda 2023'leri, 2053'leri, 2071'leri milletimizle yönetmeye devam edeceğiz. Bizler gelip geçici fani kullarız ama üzerimize düşeni de en iyi şekilde yapmak durumundayız. Milletimiz bize bundan dolayı oy veriyor, bundan dolayı bu makamlara geliyoruz ve makamın gerekliliğini de hep birlikte yapmak durumundayız. Hizmet, eser üreteceğiz ve milletimizin gönlüne girmek suretiyle bu anlayışla yatırımları, projelerimizi yapacağız."

Malatya programının bugün dolu dolu geçtiğini dile getiren Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"24 Ocak'taki depremde zarar gören vatandaşlarımızın o gün yanındaydık bugün de yeni konutlarını teslim ettik. O gün acılarına ortak olduk, bugün mutluluklarına şahit olduk. Söz verdiğimiz gibi en kısa sürede vatandaşlarımıza konutlarını teslim ettik. Tüm alanlarda çalışıyoruz. Köydeki vatandaşımızın yolunu, suyunu, elektriğini yine orada ihtiyaç duyduğu projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Hayallerimiz, hedeflerimiz var. Hedeflerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. Milletimize hizmet etmeye, gönlüne girmeye devam edeceğiz. 2023 seçimlerine çok az kaldı. Hakikaten 20 yıllık AK Parti iktidarının taçlandırılacağı yeni bir döneme gireceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle milletimizin destekleri ve dualarıyla bu hizmet kervanına yeni projeleri katacağız. Cumhurbaşkanımızı 2023'te yeniden başkomutan seçmek üzere kapı kapı gezeceğiz. Tüm mahalle ve köylere gidip vatandaşımızı tek tek dinleyeceğiz ve inşallah onların daha iyi şartlarda yaşayacakları yeni ve güçlü Malatya'yı hep birlikte inşa edeceğiz."

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da Bakan Kurum'un kente önemli katkıları bulunduğunu, kendisini Malatya'da ağılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Kurum, Malatya Valiliğini de ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurum, daha sonra Vali Aydın Baruş ile bir süre görüştü.