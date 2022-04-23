Konya'da otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu. Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.