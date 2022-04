İstanbul'da gayrimenkul yatırımı yapılacak semtler

İLANDIR

İstanbul'un her yeri altın madeni. Satın aldığınız hemen hemen her ev, uzun vadede sizi karlı hale getirecektir. Ancak yatırım, hızlı ve düşüncesiz kararlarla yapılmaz. Kesinlikle uzman desteğini almak çok önemli. Uzmanlar, İstanbul satılık daire için en mantıklı seçeneğin işyerine yakın bir ev satın almak olduğunu söylüyor. Yatırım olarak ev alırlarsa İstanbul'un her yeri bir altın madeni olduğunu ve uzun vadede kendilerini amorti edeceklerini söylüyorlar.

İstanbul, coğrafi konumu itibariyle önemli şehirler olan 39 ilçeye sahiptir. İstanbul'da satılık daire fiyatları bölgeden bölgeye değişmektedir. Satılık daire aramadan önce yaşam standardınıza uygun bir alan seçebilirsiniz. Ulaşımı rahat ve yatırım değeri yüksek bir bölgede daire almak iyi bir seçim olacaktır.

İstanbul'un En çok Tercih Edilen Semtleri Hangileridir?

İstanbul'un birçok güzel bölgesi var. Bu bölgelerde satılık ve kiralık daire fiyatları en çok merak edilen konuların başında gelmektedir.

Bakırköy, Beşiktaş ve Beylikdüzü Kıta Avrupası'nın en çok rağbet gören ve en popüler bölgelerinden biridir. Özellikle Beylikdüzü satılık ev ilanlarına baktığınızda diğer bölgelere göre daha uygun olduğunu göreceksiniz.

Anadolu yakasında en popüler bölgeler: Üsküdar, Kadıköy, Bostancı ve Ataşehir'dir. Anadolu'da Sabiha Gökçen Havalimanı, marmaray ve metrobüs hatlarının bulunması nedeniyle bu bölgelerin nüfusunda artış ve ticaret merkezlerinin oluştuğunu görebilirsiniz.

Satılık Konut Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

*İstanbul satılık daire bütçenizi belirletin.

*Konut Kredisi uygunluk şartlarını araştırın

*İstenen fiyatı piyasa değeriyle karşılaştırın

*Ev dış cephe özelliklerine dikkat edin.

*Ulaşım seçeneklerini ve sosyal alanlara yakınlığı değerlendirin

*Apartman yerleşimini ve komşuluk ilişkilerini araştırın

*Satın alınacak evde kiracı varsa kira sözleşmesinin şartlarını değerlendirin.

Satılık Daire Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Gayrimenkul yatırım bütçenizi net bir şekilde belirlediyseniz, kendiniz için ideal satılık daire ve konut ilanlarını incelemeye başlayabilirsiniz. Beğendiğiniz veya hakkında bilgi almak istediğiniz tüm emlak ilanlarına göz atmak imkansız olduğundan, aklınıza gelen satılık ev ve apartman dairelerini önceden seçmeniz faydalı olabilir. Şunu da belirtmek gerekir ki satılık ev ararken göz önünde bulundurulması gereken en önemli kriterlerden biri, evi almaktaki asıl amacınızın ne olduğunu belirlemektir.

*Tapu kaydına göz atın.

*Taşınmazın kime veya kimlere ait olduğu.

*Üzerinde irtifak (kullanım) olup olmadığı.

*İpotekli olup olmadığına.

*Satışa engel teşkil eden bir durum var mı?

*Kat irtifakının kurulup kurulmadığı dikkat ederek, gerekli kontrolleri yaptığınızdan emin olun.

İstanbul'un birçok merkezi semti var. Bu ilçeler; hastanelere, üniversitelere ve büyük alışveriş merkezlerine, özellikle metro projelerine ev sahipliği yapmalarıyla biliniyor. Ancak bu alanlar çok yoğun nüfusludur. Zaten kalabalık olan bu yerlerde kiralık veya satılık daire bulmak neredeyse imkansız. Ancak, yeni yeni yetişmeye başlayan bir yerden ev satın almak da mümkün

Merkez bölgede ev almayı düşünüyorsanız Küçükçekmece'yi de listenize eklemelisiniz. Kadıköy, metro ve havalimanı projelerinin yanı sıra deniz yoluna ve merkezi olmasıyla da tercih edilen bir bölge. Emlak sitelerini kullanarak birçok ilana aynı anda ulaşabilirsiniz. Zingat gibi Türkiye'nin her yerinden ilan hacmine sahip bir sitede istediğiniz tüm özellikleri filtreleyerek size uygun evi bulabilirsiniz.