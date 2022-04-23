Kına gecesi hayali, yapılan sürprizle 20 yıl sonra gerçekleşti

Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Sponsorlu İçerik
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kına gecesi hayali, yapılan sürprizle 20 yıl sonra gerçekleşti

Muğla'da aileleri karşı çıktığı için 2002'de eşiyle kaçarak evlenen Sakine Urhan'ın kına gecesi hayali, davet edildiği etkinlikte gerçeğe dönüştü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 12:00
Yazdır
Kına gecesi hayali, yapılan sürprizle 20 yıl sonra gerçekleşti

Muğla'da 20 yıl önce ailelerin rızası olmadığı için kaçarak evlenen Sakine Urhan, Yörük Obaları Derneği'nin etkinliğinde kendisine yapılan sürprizle kına gecesi hayalini gerçekleştirdi.

Menteşe ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Urhan, 2002'de eşiyle kaçarak dünya evine girdi. Urhan, kaçarak evlendiği için ve maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik ve kına kıyafeti giyemedi.

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, yıllardır kına gecesi hayali kurduğunu öğrendiği kadını, düzenledikleri Yaren Gecesi'ne oyun ekibinde yer alması için davet etti.

Etkinliğe katılan Urhan'a, kıl çadırdan gelin çıkarma ve kına yakma etkinliğinde "gelin" rolünü alacağı söylendi.

Dernek üyesi kadınlar tarafından özenle hazırlanan kına kıyafetini giyen Urhan, Yörük kültürüne özgü kıl çadırdan çıkarıldı ve ellerine demir tabakta karılan gelin kınası yakıldı.

Göz yaşlarını tutamayan ve kına gecesi hayali gerçeğe dönüşen Urhan, mutluluğunu paylaşan davetlilerle gecede gönlünce eğlendi.

Bazı davetlilerin Yörük kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte davul, zurna, cura ve tahta kaşık eşliğinde yöresel oyunlar oynandı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

- "Gelin olacağımı öğrenince çok şaşırdım"

Sakine Urhan, AA muhabirine, yöresel oyunlar ekibinde yer aldığı derneğin belirli aralıklarla yaren geceleri ve eğlenceler düzenlediğini aktardı.

Etkinliğe kaşık oyun ekibinin bir parçası olarak katılacağını düşündüğünü belirten Urhan, gelin olacağını öğrenince çok şaşırdığını ifade etti.

Kıl çadırdan gelinlikle çıkma hayalini yıllar sonra da olsa gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Urhan, "Ailelerimiz birbirlerine karşıydı. O yüzden eşimle kaçarak evlendik ve düğün yapamadık. Tabii maddi imkansızlıklar da vardı. Sadece nikah kıyarak evlendik. 20 yıl sonra bu mutluluğu yaşamak çok güzel bir duygu. Yaşayamadım diye çok üzülmüştüm. Dernek üyelerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "O da biz de çok duygulandık"

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan ise Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl etkinlikle düzenlediklerini söyledi.

KAPAT [X]

Sakine Urhan'ın imkansızlıklar nedeniyle kına gecesi yapamadığını öğrenince hayalini gerçekleştirme kararı aldıklarını anlatan Akcan, "Etkinliğimizde zaten kıl çadırdan bir gelin çıkaracaktık. Haberi yokken kendisine arkadaşlarımızla kına kıyafeti ayarladık. Kardeşimize gecikmiş olan mutluluğu yaşattık. O da biz de çok duygulandık. Yörük kültürü işte böyle bir şey. İnsanımız küçük şeylerle sevinmesini de biliyor." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
Marmara'da denizin ısınması müsilajı tetikleyebil
Marmara'da denizin ısınması müsilajı tetikleyebil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Konya'da otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti
Konya'da otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan 'Özdemir Bayraktar' paylaşımı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan 'Özdemir Bayraktar' paylaşımı
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu

Bu Habere Tepkiniz

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitede 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının aynı üniversitenin farklı bir enstitüsünde yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılmaması yönündeki kararı doğru buldu!
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde; ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu müdürken, KHK ile ihraç olan sonrasında OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin eski müdür kadrolarına atanmaları yönündeki taleplerinin, esasa hiç girilmeksizin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay 10. Dairesi, nakli çıkan ama evini götürmediği için yer değiştirme masrafı ödenmeyen astsubaya, iki unsura göre ödeme yapılabileceğine karar verdi.
Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay 2. Dairesi, mali hizmetler uzmanlığına atanmak için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitim-Bir-Sen'in, beşincisini düzenlediği Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başladı.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu. Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Karton kahve bardaklarındaki görülmeyen tehlike!

Karton kahve bardaklarındaki görülmeyen tehlike!

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, tek kullanımlık kahve bardaklarının çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlara bir yenisini ekledi.