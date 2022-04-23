Gazeteci Tufan Türenç, Ankara'da vefat etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türenç'in vefatı nedeniyle eşi Pınar Türenç'e taziyelerini iletti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 14:05
Gazeteci Tufan Türenç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında vefat etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazeteci Türenç'in vefatı nedeniyle, eşi ve Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'i telefonla aradığı belirtildi.
Tufan Türenç'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Türenç ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız