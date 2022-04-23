Meclisin açılış hazırlıkları TBMM arşivinde

AA muhabirinin TBMM arşivinden derlediği belgelerde, 102 yıl önce Meclis'in açılış hazırlıkları ile 23 Nisan'ın "milli bayram" sayılması süreci yer alıyor.

Belgeler arasında İstanbul'un işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması üzerine Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip yeni bir meclis toplanacağı, bu nedenle tüm sancaklarda 15 gün içinde seçimler yapılarak yeni meclis üyelerinin Ankara'ya gelmeleri gerektiği hakkında, Mustafa Kemal Paşa'dan tüm vilayet, sancak ve kolordu komutanlıklarına çekilen telgraf ile milletin fertlerine doğru haber verilebilmesi için Anadolu Ajansının kurulduğunu yansıtan belge dikkati çekiyor.

Büyük Millet Meclisinin Ankara'da 23 Nisan Cuma günü, cuma namazı sonrası Kur'an tilaveti, dualar ve törenlerle açılacağı, bu nedenle aynı tilavet, dua ve törenlerin aynı saat ve aynı şekilde ülkenin her tarafında icra edilmesi gerektiği hakkında Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa tarafından yayımlanan beyanname, Büyük Millet Meclisinin 24 Nisan 1920'de yaptığı toplantıda, Mustafa Kemal Paşa'nın uzun bir konuşma yaptığı, ardından yasama ve yürütmenin millet adına Meclis tarafından kullanılmasına dair bir öneri sunduğu ve bunun Meclis tarafından da kabul edildiği hakkında Anadolu Ajansının telgrafla geçtiği haber bülteni de belgeler arasında bulunuyor.

Büyük Millet Meclisinin, açılış günü olan 23 Nisan 1920'de yaptığı ilk toplantının tutanakları, TBMM'nin açılış günü olan 23 Nisan'ın 23 Nisan 1921 tarihli kanunla bayram olarak kabul edildiği, TBMM'nin ilk açılış günü olan 23 Nisan'ın "milli bayram" sayılmasına dair 23 Nisan 1921 tarihli kanun, 23 Nisan kapsamında ilk kez kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Paşa'nın TBMM balkonundan halkı selamlamasını yansıtan fotoğraf da Meclis arşivinde yer alıyor.