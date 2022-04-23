Niğde'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
- Niğde'nin Ulukışla ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 14:32
- Niğde'nin Ulukışla ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Bircan (34) idaresindeki 01 P 2652 plakalı otomobil, Ardıçlı köyü yakınlarında uçuruma devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Bircan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
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