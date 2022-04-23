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İstanbul Havalimanı'nın reklam filminde çocuklar başrolü oynadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da coşkuyla kutlayan İstanbul Havalimanı'nın yeni reklam filminin başrolünde çocuklar yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 14:49
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İstanbul Havalimanı'nın reklam filminde çocuklar başrolü oynadı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda çocuklara ve ailelerine sunduğu yolculuğu daha zevkli ve kolay hale getirecek uygulamaları da içeren reklam filmi 23 Nisan öncesinde dijital platformlardan ve televizyonlardan yayınladı.

Geçen yıl 23 Nisan'da "Şimdi Çocukların Zamanı" sloganıyla çocukların dilinden, uçak seyahatlerinde aileleriyle birlikte yaşadıkları zorlukları ve bunlara çözümleri anlatan İGA, bu yılda aradan geçen zamanda İstanbul Havalimanı'nda çocuklar için seyahatin ne kadar güzelleştiğini gözler önüne serdi.

Reklam filminde İGA'yı artık çok daha iyi tanıyan ve sahiplenen çocuklar, ebeveynleri ile rolleri değişiyor ve havalimanında onlara rehberlik ediyor. Filmde, çocuklar girişten bilet ve bagaj işlemlerine (check-in), yeme-içmeden çocuk oyun alanlarına kadar havalimanı içindeki her alanı keyifle ve kolaylıkla kullanıyor.

- Çocuklar atık malzemelerden havacılıkla ilgili sanat eserleri üretti

İGA İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda çocuklar için bir atölye çalışması da düzenledi.

Reklam filminde rol alan minik oyuncularla birlikte, İGA çalışanların ve yolcuların çocukları ile Darüşşafaka'da eğitim gören çocukların katılımıyla gerçekleşen atölye, QBİCART Sanat Okulu'nun desteğiyle hayata geçirildi.

Atölye kapsamında çocuklar, İstanbul Havalimanı Katı Atık Merkezi'nden seçilen plastik kapak, kablo ve karton gibi atıkları, İstanbul Havalimanı Teknik Lisesi öğretmenleri ve QBİCART Sanat Okulu'ndan oluşan mentorler ile havacılıkla ilgili sanat eserlerine dönüştürdü.

İGA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yaptığı bu atölye çalışmasıyla hem çocuklara geri dönüşüm bilincini kazandırmayı amaçladı hem de atölyede üretilen eserlerle Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek verdi.

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