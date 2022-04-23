'Türkiye, yeni dünya düzeninde de söz ve iddia sahibi olacaktır'

MSB açıkladı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Sponsorlu İçerik
Bakan'ın 'mühendislik ihraç eden ülke' sözleri düzeltildi
Bakan'ın 'mühendislik ihraç eden ülke' sözleri düzeltildi
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
'18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir'
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Bakan Koca: 21 ilde yoğun bakımda hasta kalmadı
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Erdoğan açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne yol açan hemşireye hapis
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Türkiye, yeni dünya düzeninde de söz ve iddia sahibi olacaktır'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye bölgesel ve küresel düzeyde iddialarından sapmayacak, bölgesinin ve bütün insanlığın esenliği için inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 15:09
Yazdır
'Türkiye, yeni dünya düzeninde de söz ve iddia sahibi olacaktır'

TBMM Genel Kurulu, Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Şentop, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102. açılış yıl dönümünün millete, soydaşlara, akraba topluluklarına ve yüreğinde Türkiye sevgisi bulunan bütün dostlara kutlu olmasını diledi.

Gazi Meclis'in ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun mücadele arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri ve gazileri saygı, şükran ve minnetle yad eden Şentop, "Tarih, bugünün sorunlarına güç yetiremeyenlerin sığınağı değil yarını inşa iradesinin kaynağı olmalıdır." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ve Milli Mücadele döneminin milletin her bir ferdi için güncelliğini yitirmeyen bir tefekkür vesilesi olduğuna dikkati çeken Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"102 yıl önce toplanan Yüce ve Gazi Meclis'in enkaza dönmüş, işgal ve ilhak tasallutuyla kuşatılmış bir vatanda, tam bağımsızlık iddiasını yükseltmek ve tahakkuk ettirmek üzere inşa edilmiş muhkem bir hürriyet karargahı olduğunu bilmeye mecburuz. Yine bilmeye mecburuz ki bu Yüce Meclis'in Milli Mücadeleyi zaferle neticelendiren gayretinin temelinde, Kuvvayı Milliye ruhu yatmaktadır. Kuvvayı Milliye ruhu denildiğinde, belli bir zaman diliminde donmuş, şekli temsillere hapsedilmiş bir tarihi gerçekliği anlamamak lazımdır. Kuvvayı Milliye ruhu, yokluğa, esarete, zillete ve kendisine yabancı telakkilere mahkum edilmeye çalışılması halinde aziz milletimizin, tarihinden ve özünden kaynaklanan bir hamleyle doğrulmasını mümkün kılan imanın, iradenin tezahürüdür. Dolayısıyla bu ruh, tarihin belli bir döneminde kalmış olmayıp, milletimizin varlığı devam ettikçe ilelebet dayanacağı iman ve iradenin adıdır."

Milli Mücadelenin karargahı olan Meclis'in bugüne bıraktığı iki önemli miras olduğunu belirten Şentop, "Bunlardan ilki, bahsettiğimiz üzere bağımsızlık uğruna pazarlıksız, korkusuz ve milletimizin şerefine yakışır bir cesaretle mücadele etme azim ve kararlılığıdır. Birinci Meclis'in sonraki nesillere bıraktığı diğer önemli miras ise memleketin her meselesinin milletle birlikte, milletin iradesine dayanarak çözülebileceğidir." diye konuştu.

- "Demokrasimiz olgunlaşmış, darbelerle ve darbecilerle mücadele başarıya ulaşmıştır"

Milli Mücadelenin TBMM tarafından yürütülmesinin, ülkenin en hayati meselelerinde bile milletin idareye paydaş kılınma hassasiyetinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Şentop, "Geçen 102 yılda zaman zaman bu hassasiyetin kesintiye uğradığı, milli iradenin zapturapt altına alındığı dönemler olduysa da demokrasimiz olgunlaşmış, darbelerle ve darbecilerle mücadele başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz ki bu başarı, milletimizin kararlı ve ısrarlı tavrının sonucudur." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok yerinde bir çatışmanın, bir mücadelenin, bir güç yarışının olduğunu ve bu ortamda kudreti ve kıymeti gün geçtikçe daha iyi kavranan Türkiye'nin nerede durduğunun, kimden yana olduğunun meraklı soruların konusu olduğunu aktaran Şentop, şunları kaydetti:

"Cevap çok açıktır. Tüm bu çatışmalar ve güç mücadeleleri karşısında Türkiye, şüphesiz bir biçimde uluslararası hukuktan yanadır ve politikalarını belirlerken yegane kıstas, aziz milletimizin hak ve çıkarlarıdır. Kör bir inatla, hesapsız bir tarafgirlikle değil milletimizin selametini esas alma, ülkemizin refahına ve geleceğine aykırı hiçbir angajmana girmeme kararımız katidir. Fakat hadiseler ne yönde seyrederse seyretsin, ne tür dengeler kurulursa kurulsun Türkiye bölgesel ve küresel düzeyde iddialarından sapmayacak, bölgesinin ve bütün insanlığın esenliği için inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır.

İlhamını Milli Mücadeleden ve gücünü aziz milletimizden alan Türkiye Cumhuriyeti, hegemon güçlerin kurduğu diplomasi masalarında artık bir sorun başlığı olarak değil, çözüme katkısı aranan bir aktör olarak bulunmaya kararlıdır. Bu kararlılığı yok saymaya veya sınamaya kalkan her kim olursa olsun, hesabının bozulduğunu görmeye mahkumdur. Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir. Dünyanın ne yöne evrileceği, ortaya çıkan yeni dünya düzeninin niteliği elbette uzun uzun tartışılacaktır. Fakat şüphesiz ki Türkiye, yeni dünya düzeninde de söz ve iddia sahibi olacaktır."

- "Türkiye bölgesel ve küresel düzeyde iddiasını daha somut ortaya koymaktadır"

Şentop, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde iddiasını gün geçtikçe daha somut bir biçimde ortaya koymak konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, bu kararlılığın gereği olarak Türkiye'nin terörle mücadelesinin başarıyla devam ettiğini, belirleyici neticeler elde edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin çok uzun yıllar askeri darbelerle ve terörle istikrarsızlaştırıldığını, içine kapanmaya mecbur bırakıldığını ifade eden Şentop, "En son 15 Temmuz darbe girişiminde tanık olduğumuz bu yıkıcı saldırılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve liderliği, milletimizin basireti, dirayeti ve cesaretiyle boşa çıkarılmıştır. Terör de devletin bütün ilgili birimlerinin gayreti ve insanüstü mücadelesiyle bitme noktasına getirilmiştir." dedi.

KAPAT [X]

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun çocuklarla birlikte kutlanması fikrinin son derecede önemli olduğuna dikkati çeken Şentop, şanlı bir geçmişe sahip bir milletin güçlü bir geleceğe yürümesindeki azmin kaynağını, bütün heyecanını ve şevkini çocukların kalplerinden ve ruhlarından aldığını dile getirdi.

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle donatıp, kendi ayakları üzerinde duran, istiklal ve hürriyet aşığı, çağın gerektirdiği donanıma ve niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirmeliyiz." ifadesini kullanan Şentop, bu bakımdan eğitim kurumlarına, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlıklara ve sivil toplum örgütlerine, en önemlisi de ailelere büyük sorumluluklar ve görevler düştüğünü söyledi.

Çocuklara ve gençlere seslenen Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili çocuklar ve gençler, geçmişi parlak başarılarla ve insani değerlere saygıyla dolu bir milletin mensubusunuz. Mensup olduğunuz milletin tarihi, bir faziletler kitabı sayılacak kadar insani hasletlerin sergilendiği bir dönemdir. Tarihimizi öğrendikçe daha büyük işler yapmak kudretini kendinizde bulursunuz. Başka milletleri ve toplumları küçük görerek değil, bütün insanlığın faydasına olacak insani erdemleri ve gayreti taşıdıkça devletimizi büyütür ve güçlendirebilirsiniz. Atalarınızın, büyüklerinizin çetin fedakarlıklarla ve bedellerle kazanıp sizlere devrettiği vatanı, devleti ve medeniyet değerlerini daha ileri noktalara taşımak sizin elinizdedir. 23 Nisan 2022, Milli Mücadeleyi yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümünü kutladığımız bugün, gurur, sevinç ve bu Gazi Meclis'e emek verenlere şükran duyma günüdür."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 23 Nisan çocuk şenliğine katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 23 Nisan çocuk şenliğine katıldı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doğu Anadolu'da coşkuyla kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doğu Anadolu'da coşkuyla kutlandı
Bakan'ın 'mühendislik ihraç eden ülke' sözleri düzeltildi
Bakan'ın 'mühendislik ihraç eden ülke' sözleri düzeltildi
Bakanlık açıkladı: Suriye'de PKK'ya ağır darbe
Bakanlık açıkladı: Suriye'de PKK'ya ağır darbe
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı

Bu Habere Tepkiniz

YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ilahiyat formasyon programlarındaki derslerin yeni belirlenen formasyon ders planlarına göre belirlenmesini istedi!
23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitede 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının aynı üniversitenin farklı bir enstitüsünde yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılmaması yönündeki kararı doğru buldu!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde; ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu müdürken, KHK ile ihraç olan sonrasında OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin eski müdür kadrolarına atanmaları yönündeki taleplerinin, esasa hiç girilmeksizin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay 10. Dairesi, nakli çıkan ama evini götürmediği için yer değiştirme masrafı ödenmeyen astsubaya, iki unsura göre ödeme yapılabileceğine karar verdi.
Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay 2. Dairesi, mali hizmetler uzmanlığına atanmak için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu. Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Karton kahve bardaklarındaki görülmeyen tehlike!

Karton kahve bardaklarındaki görülmeyen tehlike!

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, tek kullanımlık kahve bardaklarının çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlara bir yenisini ekledi.