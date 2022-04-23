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'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Adana'da başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 12 ilde gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Adana'da gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 16:27
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'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Adana'da başladı

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 5'inci ayağı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı organizasyonda, hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileri ile onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya getiriliyor.

Kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin tanıtımının yapıldığı etkinlikte, gençlerin burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirilmeleri amaçlanıyor.

- Organizasyonda AA standı da yer alıyor

Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle buluştu.

Standa yoğun ilgi gösteren gençlere, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları tarafından AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

İnsan Kaynakları ve Strateji Direktörlüğü çalışanları ise staj programları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Vali Süleyman Elban, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve protokol üyeleri de AA standını ziyaret etti.

- "Bir farkındalık oluşturma istiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Başar, AA muhabirine, Adana'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Daha önce Ankara, Gaziantep, Konya ve Antalya'da da aynı organizasyonu gerçekleştirdiklerini anımsatan Başar, "Bizler, İletişim Başkanlığı olarak devletimizin gençlere yönelik sunmuş olduğu destek, hibe, fon ve burs gibi teşvik imkanlarını gençlerimize yüz yüze anlatmak için buradayız. Gençlerimiz, kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken devletimizin hangi imkanlarıyla, neler yapabilecekleri konusunda bir farkındalık oluşturma istiyoruz." diye konuştu.

Başar, organizasyonda 40'a yakın kuruluş yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada Ticaret Bakanlığından Tarım ve Orman Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Savunma Sanayi Başkanlığından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, Ulusal Ajanstan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına kadar 40'a yakın kuruluş, uzman ekibiyle beraber gençlerimizi bekliyoruz. Ben de Adana ve çevre illerde yaşayan gençlerimizi buraya davet ediyorum. İnşallah da gelecek ay Kayseri ve Samsun'da organizasyonumuzu icra edeceğiz. Böylelikle 2022'nin sonuna kadar 12 şehrimizde Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'mizi tamamlamış olacağız."

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