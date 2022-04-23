Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye 23 Nisan sürprizi!

Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanarak ölümden dönen 4 yaşındaki Asiye Ateş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Şahinbey Belediyesi'nin "Çocuk Şenliği"nde kutladı. Uğradığı saldırı sonrası Türkiye'nin gündemine oturan minik Asiye, şenliğe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun özel davetlisi olarak katıldı. Geçirdiği çok sayıda ameliyat ve ağır tedavi sürecinin ardından eski günlerine dönmeye çalışan Asiye'ye, babası Hüseyin ile annesi Zeynep Ateş eşlik etti.

ŞENLİKTE DOYASIYA EĞLENDİ

Neşeli haliyle dikkat çeken Asiye'yi, şenlik alanında Şahinbey Belediyesi'nin maskotu Şahincan gezdirdi. Nasreddin Hoca, Keloğlan ve Şahincan'ın eğlendirdiği Asiye'nin mutluluğu gözlerinden okundu. Oyun hamuruyla oynayıp yüzü boyanan Asiye, oyun parkı, çizgi Film gösterisi ve müzik dinletisinde doyasıya eğlendi.

ŞENLİĞİN ÖZEL KONUĞU OLDU

Şenlikte minik Asiye ile özel olarak ilgilenen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Asiye ve ailesiyle sohbet etti. Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili annesinden ve babasından bilgi alan Başkan Tahmazoğlu, Asiye'ye şenliğin özel konuğu olduğunu söyledi. Asiye'nin 23 Nisan Bayramını kutlayan Tahmazoğlu, "Bu etkinlikte Asiye'yi görmekten büyük mutluluk duyduk. Asiye'yi özel olarak davet ettik. Şimdi içeride gösteriler olacak onunla birlikte seyredeceğiz. Oyun parkında onunla eğleneceğiz. Onun ve tüm çocukların bayramı kutlu olsun. Asiye'nin bu şenliğe gelerek eğlenmesini istedik. Bayramı eğlenerek geçirmesini istedik. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş ise Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na özel davetinden dolayı teşekkür etti. Asiye'nin şenlikte eğlenerek çok mutlu olduğunu aktaran Ateş, "Dün akşamdan beridir uyumadı. Buraya gelmeyi çok istiyordu. Dün geceden bu yana 'Ben yarın 23 Nisan'a gideceğim' diyordu. Burada boyama yaptı, çizgi film izledi ve oyun parkında oynadı. Bugün çok güzel geçti. Sağlık durumuyla ilgili süreç devam ediyor. Tedavisi sürüyor. Önümüzdeki dönemde yine ameliyatları olacak. Ancak Allaha şükür her geçen gün biraz daha iyi oluyor. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Başkan Tahmazoğlu, şenliğin ardından Asiye ve ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Küçük kız saldırının ardından Gaziantep'te ve ardından da Antalya'da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı.