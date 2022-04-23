Tunceli'de teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi. Özel eğitimli köpeklerle arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 5 sığınak tespit etti.
Sığınaklarda yapılan aramalarda, 4 pil bloku, küçük tüp, 20 metre elektrik kablosu, 16 çift ayakkabı, 3 litre gres yağı, ekmek sacı, 10 kilogram un, 10 kilogram peynir, 20 kilogram zeytin, 3 testere, kürek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız