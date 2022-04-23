Trabzon Büyükşehir Belediyesinden spor temalı durak çalışması
Trabzon Büyükşehir Belediyesince, kentin bazı noktalarına spor temalı otobüs durağı yerleştirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Nisan 2022 21:49
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin başlattığı spor temalı otobüs projesiyle kentin sembolü haline gelen Trabzonspor ve başarılı sporcular temalı otobüs durakları kentin işlek caddelerine yerleştirildi.
Spor temalı duraklar arasında, Trabzonspor yedek kulübesi, Uğurcan Çakır'ın kalesi ve Trabzonlu şampiyon boksör Busenaz Sürmeneli'nin bulunduğu ringi andıran tasarımlar yer alıyor.
Bordo-mavi bayraklarla donatılan kentte daha önce de caddelerdeki trafik ışıklarına da "O sene, bu sene" sloganı yazılmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız