Görenler bir daha baktı! Ekmek arası döner tam 335 TL

Online sipariş uygulamalarında yer alan fahiş fiyatlı menülerde 70 gram et döner 99,90 TL, 100 gramlık porsiyon et döner ise 131,90 olarak yer alması bir çok döner severin tepkisi çekti.

Kasaplarda kuşbaşı kuzu etinin kilosu 168 TL iken, bir kilo dana kuşbaşının kilosu ise 130 TL'ye yükselmesi bir çok dar gelirli ailenin et alamamasına neden oldu.

Bir kilo etten yaklaşık iki buçuk kat daha pahalı olan ekmek arası dönerlerin fiyatı tepki çekti.