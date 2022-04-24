Görenler bir daha baktı! Ekmek arası döner tam 335 TL
Yüksek enflasyon sebebiyle gıda fiyatlarında ciddi bir artış online sipariş uygulamalarında da hissedildi. Uygulamada 300 gramlık ekmek arası et döner fiyatının 335 TL olduğu görüldü.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Nisan 2022 08:30
Online sipariş uygulamalarında yer alan fahiş fiyatlı menülerde 70 gram et döner 99,90 TL, 100 gramlık porsiyon et döner ise 131,90 olarak yer alması bir çok döner severin tepkisi çekti.
Kasaplarda kuşbaşı kuzu etinin kilosu 168 TL iken, bir kilo dana kuşbaşının kilosu ise 130 TL'ye yükselmesi bir çok dar gelirli ailenin et alamamasına neden oldu.
Bir kilo etten yaklaşık iki buçuk kat daha pahalı olan ekmek arası dönerlerin fiyatı tepki çekti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız