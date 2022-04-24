Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gelecek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Nisan 2022 09:22
BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in 25 Nisan'da (yarın) Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.
Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız