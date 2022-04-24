Gözü önünde yanarak kül olan fabrikasını böyle izledi

Yangın, Altınova ilçesi Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken alevleri fark eden işçiler, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının büyük olması nedeniyle yetersiz kalınca çevre il ve ilçelerden destek istendi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan kereste fabrikasının içerisinde bulunan 4 aracında yanarak kül olduğu öğrenildi.