Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Nisan 2022 10:59
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız