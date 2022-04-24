Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak
Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak
Trafik sigortasında günde 4 TL'den başlayan fiyatlar
Trafik sigortasında günde 4 TL'den başlayan fiyatlar
Sponsorlu İçerik
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
95 bin 17 aday EKPSS sınavında
95 bin 17 aday EKPSS sınavında
Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
AK Parti'de 2023 hazırlıkları başladı: Başlıklar hazır
AK Parti'de 2023 hazırlıkları başladı: Başlıklar hazır
Türkiye ile Rusya anlaştı: TIR'lar sınırı gemilerle aşacak
Türkiye ile Rusya anlaştı: TIR'lar sınırı gemilerle aşacak
Kafasına atılan cisim sonucu ikinci kattan düşen polis memuru şehit oldu
Kafasına atılan cisim sonucu ikinci kattan düşen polis memuru şehit oldu
Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı
Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı
Vaka sayısı 3 binin altında
Vaka sayısı 3 binin altında
Çavuşoğlu'dan Rusya-Ukrayna Müzakereleri ile ilgili açıklama
Çavuşoğlu'dan Rusya-Ukrayna Müzakereleri ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu
MSB açıkladı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan'ın 'mühendislik ihraç eden ülke' sözleri düzeltildi
Bakan'ın 'mühendislik ihraç eden ülke' sözleri düzeltildi
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
Prof. Necmi İlhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi, Merkez Bankası 'gerçek' dedi
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Bakan Özer, koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Rekabet Kurumu önerdi...Zincir marketlere kısıtlama geliyor
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Mustafa Şentop Başkanlığında Devlet erkanı Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber...Düğmeye basıldı
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Özer, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
'Barajların kalkması herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir'
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Stoklayıp, çürütüp halkı zehirliyorlar
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Yeni Şafak Gazetesi: Pazarda fiyatlar yarı yarıya düştü
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Pençe Harekatında toplam 3 şehit, Fırat Kalkanı'nda 1 polisimiz şehit oldu
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Spor Kulüpleri düzenlemesi yasalaştı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir şehit haberi daha geldi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatın menzilinin artırılması amacıyla hazırlanan strateji taslağına göre, Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması için diziler ve filmler ile dijital oyunlar kullanılacak, sosyal medyadaki etkili isimlerle iş birliği yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Nisan 2022 11:10
Yazdır
Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak

Bakanlık tarafından Uzak Ülkeler Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı hazırlanırken taslak strateji, ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşüne sunuldu.

Stratejiyle ihracatın menzilinin uzatılması ve belirlenen 18 uzak ülkeye ihracatın artırılması hedefleniyor. Strateji kapsamında şu ana kadar belirlenen 18 ülke ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland ve Vietnam olarak sıralandı.

AA muhabirinin taslak eylem planından yaptığı derlemeye göre, her bir uzak ülke özelinde, makroekonomik durum, potansiyel ürün grupları, yatırım imkanları, dış ticaret politikası ve mevzuat, ülke pazarının özellikleri, ülkede şirket kurma ve iş yapmaya yönelik yol haritası gibi birçok detaylı bilgiyi içeren ve ilgili ülkeye ihracat yapmak isteyen firmalara gerekli tüm bilgileri sağlayabilecek pazara giriş rehberleri oluşturulacak.

Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik ilgili ülkedeki öncelikli alt sektörler belirlenecek. Bu alt sektörlerin ilgili ülkede potansiyeli tespit edilecek ve hedef odaklı giriş stratejileri oluşturulacak.

- Ticaret heyetleri özel ziyaretler yapacak

Tüm uzak ülkelerde belirlenen hedef sektörler için yıllık en az bir sektörel ticaret heyeti organize edilecek. Potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik mal ve hizmet ihracatında artış sağlanması ve ihraç ürünlerin tanıtımı amacıyla her bir uzak ülke özelinde yılda en az bir genel ticaret heyeti ziyareti düzenlenecek. Mal ihracatına yönelik sektörel ticaret heyetleri için sağlanan desteklere ilişkin üst sınır Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamındaki ülkeler için artırılacak.

Uzak ülkelere yönelik olarak desteklenecek milli, bireysel ve sanal fuar sayısının artırılması sağlanacak.

- "Made in Türkiye" markası öne çıkacak

Yazılı ve görsel medyada reklam faaliyetleri başta olmak üzere tanıtım faaliyetleri yoğunlaştırılarak destekler artırılacak, ülkelerin tüketim kanalları, AVM'ler ve zincir mağazalar bu faaliyetler kapsamında özel olarak hedeflenecek. Bu faaliyetlerde özellikle "Made in Türkiye" markası öne çıkarılacak. Strateji kapsamında belirlenen ülkelerde, potansiyel sektörlerin anılan reklam platformlarında tanıtımının yapılması için mevcut teşvik mekanizmalarının kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Türkiye'nin mal ve hizmetlerine yönelik sosyal medya tanıtım kampanyası düzenlenecek, sosyal medyada etkili isimlerle iş birliği yapılacak. Ülkedeki sosyal medya fenomenlerinin Türk ürünlerini tanıtması için ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında ilgili tebliğlerin kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek ve sektörlerin ihtiyacı doğrultusunda teşvik mekanizması geliştirilecek.

Ülkedeki tüketimin önemli ölçüde artış gösterdiği özel günlere ilişkin takvimler belirlenerek, bu tarihlerde başta AVM'ler ve zincir mağazalar olmak üzere tüketim kanallarında Türk ürünlerine ilişkin tanıtım faaliyetleri düzenlenecek. Tanıtım faaliyetlerinin mümkün olduğunca uzak ülkenin ana dilinde tasarlanması hedeflenecek.

- Dijital oyunlara ve filmlere ürün yerleştirme stratejisi

İhraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması için diziler ve filmler ile dijital oyunlar kullanılacak, film ve dizi oyuncularından istifade edilecek. Bu platformlarda ürün yerleştirilmesi teşvik edilecek.

Türk ürün ve hizmetlerinin tanınmasında, sosyal medya ve televizyon kanallarında gösterilen Türk dizilerinin ve filmlerinin önemli katkısı oluyor. Bu nedenle Türk dizilerine ürün yerleştirmek etkili ve önemli bir tanıtım faaliyeti olarak görülüyor. Bu doğrultuda, Türk dizilerinde ve filmlerinde oynayan başrol oyuncularından birinin ya da birkaçının katılacağı TV programları ve çevrim içi etkinlikler ilgili sektörlerin ihracatının artırılması açısından işlevsel olacak. Bu kapsamda ayrıca söz konusu ülkenin televizyon ve çevrim içi/dijital platformlarında yer alan yerli ve yabancı dizi, film ve dijital oyunlarında ürün yerleştirme uygulamalarının yapılmasının yaygınlaştırılması doğrultusunda sektör temsilcileri ve ilgili kuruluşlarla görüşmeler yapılması amaçlanıyor.

KAPAT [X]

- Dünya kupaları ve moda haftalarında Türk markalarının sponsorluğu desteklenecek

Uzak ülkelerde düzenlenecek uluslararası prestijli etkinliklerde öncü markaların sponsor olması yönlendirilerek tanıtım faaliyetleri desteklenecek. Bu tür etkinlikler arasında yüksek prestij taşıyan olimpiyatlar, dünya kupaları, uluslararası moda haftaları, motor sporları gibi organizasyonlarda Türkiye markalarının görünürlüğü için özel bir destek programı üzerinde çalışılacak.

Türk dizi ve film yapımlarının uluslararası minvalde tanınırlığını artıracak uluslararası prestijli etkinlikler belirlenecek ve bu etkinliklere ilave destek unsurlarıyla katılım teşvik edilecek. Bu kapsamda, uluslararası prestije sahip film market, bienal ve festivaller belirlenecek.

- Lüks ürünlere özel pazarlama stratejisi

Belirlenecek iş sektörlerde tasarım odaklı, lüks tüketim ürünlerinde uzak ülkelere yönelik ortak bir pazarlama stratejisi oluşturulacak, bu ürünlere verilebilecek destek mekanizmaları geliştirilecek.

Strateji kapsamında belirlenen lüks tüketim ürünlerinin tanıtımı ve pazara tutundurulması için ortak bir pazarlama stratejisi oluşturulacak.

İlgili uzak ülkede yerleşik Türk girişimcilerle distribütörlük ve temsilcilik konularında bağlantı kurulması teşvik edilecek, ülke-sektör özelinde "birlikte iş yapma networking etkinlikleri" gibi organizasyonlar gerçekleştirilecek.

Ofis-mağaza-temsilcilik ve diğer pazara giriş enstrümanları ilave desteklerle güçlendirilecek. Ayrıca satış sonrası hizmetlere ilişkin açılacak temsilciliklerin maliyetlerinin desteklenmesi çalışmaları yapılacak.

Bir AVM ya da işlek bir cadde üzerinde günler veya haftalar boyunca satış yapan ve geçici olarak açılan yerler olarak bilinen pop-up mağaza ve pop-up perakende konseptinin yaygın olduğu ülkeler başta olmak üzere, lüks tüketim ürünleri gibi sektörlerde geçici veya konsept mağazalar açılması desteklenecek. Popülerliği giderek artan bu konseptin Türk malı imajına katkıda bulunması hedefleniyor.

- Raf kiralama planı

Türkiye'de yerleşik çok kanallı markaların ilgili ülkedeki AVM ve büyük mağazalar ile önemli e-ticaret pazar yerlerinde eş zamanlı yapılanmasına yönelik destek mekanizmaları kurgulanacak.

Uzak ülkedeki zincir süpermarketlerinin satın alma birimleriyle iş birlikleri geliştirilecek, departmanlı ve perakende mağazalarda raf kiralama yönünde çalışmalar yapılacak.

Uzak ülkelere ihracatta başarı yakalamış firmaların bu ülkeleri hedefleyen ihracatçılara mentorluk yapacakları bir mekanizma kurulacak.

Her bir uzak ülke için detaylı bir lojistik yol haritası hazırlanacak. Türkiye ve uzak ülkeler arasındaki lojistik hatlarının çeşitlendirilmesi yoluyla taşıma süreleri ve lojistik maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalar yapılacak. Bu ülkelerle hava yolu kargo taşımacılığında maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışma da gerçekleştirilecek.

İlgili ülkede e-ticaret pazar yerleri ve arama motorları üzerinden gerekli yazılım programları kullanılarak, hedef ürünler, müşteri kitlesi ve rakip analizi hazırlanacak. Kurulacak "e-İhracat Bilgi Platformu" ile üretici ve ihracatçıların e-ticaret ve pazara giriş imkanları hususunda bilgilendirilmesi sağlanacak.

- Türk oyunları tanıtılacak

Oyun sektöründe öncü firmaların oyunlarının tanıtımı için ilgili Twitch, YouTube gibi kanallarda sponsorluklarla tanıtım ve iş birliği faaliyetleri düzenlenecek.

Mobil cihazlarda yazılım-uygulama-oyun mağazalarında yer alınması teşvik edilecek.

Animasyon sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini tesis edebilmek için, dublaj ve altyazı, korsanla mücadele giderleri gibi destek unsurlarının ilave destek kalemleriyle desteklenmesi sağlanacak.

Sağlık turizmi sektörünün dijital yüzü olacak bir portalın kurulması ve tanıtılması planlanıyor.

Eximbank tarafından uzak ülkelere ihracat yapan firmalara kaynak tahsisinde önceliklendirme uygulanması gündeme gelecek.

Uzak ülkede üstlenilecek projelerin ve bu ülkelere ihraç edilecek malların desteklenmesi için alıcı kredisi verilmesi öngörülüyor.

Asya ülkelerinde müteahhitlik projelerinin finansmanına yönelik olarak Asya Kalkınma Bankası ile ortak finansman modelleri oluşturulması planı doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin muhafazakar giyim ve muhafazakar turizm sektörlerindeki imkanlarının strateji kapsamındaki ülkelerde bulunan Müslüman nüfusa tanıtılması amacıyla çalışmalar yürütülecek.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Kartal ve Maltepe'de iki taşınmaz özelleştirilecek
Kartal ve Maltepe'de iki taşınmaz özelleştirilecek
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
Görenler bir daha baktı! Ekmek arası döner tam 335 TL
Görenler bir daha baktı! Ekmek arası döner tam 335 TL
Türkiye ile Rusya anlaştı: TIR'lar sınırı gemilerle aşacak
Türkiye ile Rusya anlaştı: TIR'lar sınırı gemilerle aşacak
'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Adana'da başladı
'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Adana'da başladı
Meclisin açılış hazırlıkları TBMM arşivinde
Meclisin açılış hazırlıkları TBMM arşivinde

Bu Habere Tepkiniz

Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmeden belediye meclis üyesi seçildiği gerekçesi ile üyelikten düşürülmesine ilişkin mahkeme kararını bozdu.
En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ilahiyat formasyon programlarındaki derslerin yeni belirlenen formasyon ders planlarına göre belirlenmesini istedi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitede 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının aynı üniversitenin farklı bir enstitüsünde yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılmaması yönündeki kararı doğru buldu!
Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde; ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu müdürken, KHK ile ihraç olan sonrasında OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin eski müdür kadrolarına atanmaları yönündeki taleplerinin, esasa hiç girilmeksizin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu. Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın!

Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın!

Her verdiği demeçte doğal beslenmeden yana olduğunu ifade eden Canan Karatay, zeytin çekirdeklerinin sindirimden baş ağrısına kadar en etkili doğal çözüm olduğunun altını çizdi. Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın!