Müsilaj zannedildi, binlerce arı telef oldu
Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları sahili sarıya çevirdi. İlk başta müsilaj zannedilen polen tozu ile birlikte denize gelen binlerce arı ise telef olarak karaya vurdu.
İlkbaharın son haftalarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte sahile yakın
bölgeler başta olmak üzere birçok şehirde ağaçlar çiçek açtı. Ağaçların çiçek
açmasıyla birlikte polenler de dökülmeye başladı. 321 kilometrelik sahil bandı
olan Mersin'de birçok noktada polen tozları denizle buluştu. Başta turizmin
gözbebeği Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi ve Ayaş sahili olmak üzere birçok
noktada denize dökülen polen tozları suyla sahile vurdu. İlk önce vatandaşlar
tarafından müsilaj zannedilen polen tozları ile birlikte arılar da denizde telef
oldu. Sahil bandında birçok noktada binlerce arının telef olması ise tatil için
gelen vatandaşları üzdü.
Hem tatil hem de aile ziyareti için Kızkalesi'ne geldiklerini, havanın çok
güzel olduğunu belirten Büşra Öztürk, "Deniz çok güzel. Tabii şu an aşırı derecede
polen var denizde. Ama ona rağmen yine de güzel. Denizde polenle birlikte telef
olan arıları da gördük, kıyıya vurmuş onlar da, çok üzücü tabii. Deniz her ne
kadar güzel olsa da üzücü kısmı polenlerle arıların telef olarak kıyıya vuruşu,
onun dışında her şey güzel" dedi.
Şu anda denizin polenli olduğunu ama normalde bu bölgeyi çok beğendiğini aktaran
Öztürk, denizin berrak, çarşaf gibi olduğunu ve tatilcilerin tercih edebileceğini
kaydetti.
Uzmanlar, mevsimin bu dönemlerinde Mersin dışında Antalya ve Muğla gibi bazı illerde benzer durumların yaşanabileceğini belirterek, polenlerin herhangi bir zararının olmayacağını ve kısa sürede denizde kaybolacağını bildirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız