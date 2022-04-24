Türkiye'nin ilk kadın Hava Pilot Albayı Şenay Günay 84 yaşında

Şenay Günay ilk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesini kazanan Günay, Hukuk fakültesinde ikinci sınıfta okurken duyduğu anonsla tarihe geçeceğini bilemezdi.

Babası Çanakkale, abisi de Kore gazisiydi. Kendisi de onların yolundan yürüdü. Yıllarca şanlı üniformayı başarıyla taşıyan Günay, ilk kez askeri okullara kızların da alınacağını duyduğu, hayatını değiştiren anonsu şöyle anımsattı:

"Anonslar başladı, o zaman televizyon yok radyoda dikkat dikkat harp okullarının kapısı askeri okulların kapısı Türk genç kızlarına açılmıştır."

Hayalinde hep gökyüzü vardı

1 Kasım 1956'da İzmir'deki Hava Harp Okuluna girdi. Bir üst dönemle birlikte yalnızca 12 kız öğrenci vardı. 30 Ağustos 1958'de Asteğmen rütbesi ile mezun oldu. Önce İzmir'deki Hava Uçuş Okulunda pilotaj, ardından Eskişehir'de jet eğitimlerini tamamladı.

15 Eylül 1960'ta dünyanın ilk kadın jet savaş pilotları arasındaki yerini aldı. O artık Hava Pilot Teğmen Şenay Çiper'di.

Brövesini gururla taktı

12 kadın devreden yalnızca 2 subay pilot brövesini taktı. Türkiye'nin kadın jet pilotları dünyanın da dikkatini çekti. Şenay Günay, Alman dergisine tam sayfa kapak oldu.

Etimesgut'taki 12'nci Hava Üs Komutanlığı'na atandı. Nakliye uçağı pilotu olarak görev yaptı. Türkiye'nin ilk Hava Pilot Albayı Şenay Günay, yıllar sonra bir kez daha Etimesgut'taydı. Havacılık müzesini gezdi. Zamanında kendisinin kullandığı, şimdilerde ise müzede sergilenen uçaklarla tekrar buluştu. Pilot koltuğuna oturdu.

Günay, Hava Kuvvetlerinde 23 yıl 9 ay 3 gün görev yaptı. 2 bin saatten fazla uçuş gerçekleştirdi. Albay rütbesinde iken 4 Eylül 1980'de emekliliğini istedi.

Türkiye'nin ilk kadın pilot albayı Şenay Günay'ın emekli olmasının üzerinden tam 42 yıl geçti o 83 yıllık hayatına hem pilotluğu hem de ressamlığı sığdırdı. Şimdi ise hedefinde hayatını kaleme aldığı kitabı bulunuyor.

"Hayallerinizin peşinden gidin"

Emekli albay gençlere de tavsiye verdi:

"Ben bir hayal gerçekleştirdim, yani hayallerimin peşinden gittim. Gençlere sesleniyorum hayallerinizin peşinden gidin, mücadele edin, pes etmeyin."