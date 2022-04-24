FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı Konya'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunan eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı N.Ö, Konya'da gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Nisan 2022 16:05
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan N.Ö'nün eski görev yeri Konya'da olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 6 yıldır firari olan ve 2009-2011'de başsavcı vekili, 2011-2014'te Konya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan N.Ö, Selçuklu'da yakalandı.
Daha önce meslekten ihraç edilen N.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız