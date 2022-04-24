Bakan Dönmez: Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de elektriğinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği aboneye ilişkin, "Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan 2022 itibarıyla borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız? Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan 2022 itibarıyla borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, dün Keçiören'de borcu yüzünden 4 aydır elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği bir vatandaşın evini ziyaret etmişti.
Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir. https://t.co/3E65OHXhcBFatih Dönmez (@fatih_donmez) April 24, 2022