TOGG'un twitter hesabı çalındı!
Togg resmi Twitter hesabı çalındı. Hesabı kontrol eden kişiler Opensea üzerinden satışa koydukları NFT'leri sergiledi.
Eklenme : 24 Nisan 2022 23:13
shiftdelete.net'den Mert Can Aka'nın haberine göre;
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca Togg, yerli elektrikli SUV otomobilinde sona yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde pist deneme testlerine başlanan aracın bu yılın 2. yarısında seri üretimine başlanacak. Fakat şirket bugün büyük bir talihsizlik yaşadı. Togg resmi Twitter hesabı çalındı!
Togg Twitter hesabı, NFT pazarına döndü!
Togg resmi Twitter hesabı bugün akşam saatlerinde çalındı. Hesabı kontrol eden kişiler, Opensea üzerinden satışa sundukları NFT'leri burada pazarlamaya çalışıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız