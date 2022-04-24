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Fahrettin Altun: Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirmek için çaba gösteriyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1915'te yaşanan olaylara ilişkin, "Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir. Ortak acımızı sürekli siyasileştirenler, ucuz ve basiretsiz siyasi kazanımlar elde etmenin peşindeler. Ama onlara asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Nisan 2022 23:28
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Fahrettin Altun: Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirmek için çaba gösteriyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "1915 olaylarına" ilişkin paylaşım:

- "Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir. Ortak acımızı sürekli siyasileştirenler, ucuz ve basiretsiz siyasi kazanımlar elde etmenin peşindeler. Ama onlara asla geçit vermeyeceğiz"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Türkiye'yi sözde "soykırım" ile suçlayan devletlerin ortak yanının, hepsinin de son yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı şiddeti teşvik etmeleri ve terör örgütlerini desteklemeleri olduğuna dikkati çekti.

Bu ülkelerin, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki çeşitli etnik ve dini gruplar arasına nefret aşılamayı planlasa da başarılı olamadığını hatırlatan Altun, bunların bütün çabalarının, Osmanlı'yı içeriden çökertmek amacıyla iç bölünmeler yaratmak olduğunu vurguladı.

Bu ülkelerin, kendi azınlıklarını sistematik olarak haklarından mahrum bıraktığını anımsatan Altun, bunların, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki etnik ve kültürel zenginliğe karşı giriştikleri sabotaj ve provokasyon girişimlerinin, kendi azınlıklarını haklarından mahrum bırakma stratejilerinin bir parçası olduğuna işaret etti.

Birinci Dünya Savaşı'nın, en büyük acıları, emperyalist Avrupalı güçlerin saldırısına uğrayan toplumlara yaşattığının altının çizen Altun, savaş sırasında Balkanlar'da işlenen korkunç katliamlar ve suçların bu gerçeğin önemli bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Altun, şunları kaydetti:

"1915 olayları ve sonrasında yaşananlar da daha fazla güç ve toprak elde etme peşinde olan emperyalistlerin yürüttüğü bir savaşta, masum halkların yaşadığı acı ve ıstırap dolu, üzücü hadiselerden biridir. Acının bir rengi, dini ya da milleti olduğuna inanmıyoruz. Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir. Ortak acımızı sürekli siyasileştirenler, ucuz ve basiretsiz siyasi kazanımlar elde etmenin peşindeler. Ama onlara asla geçit vermeyeceğiz. Sevinçli anları da acı hatıraları da barındıran ortak ve onurlu tarihimiz, sahte siyasi krizlerin kaynağı değil, ortak geleceğimizi inşa etmenin temeli olmalıdır. Türkiye olarak bu vizyona bağlıyız ve Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirmek için çaba gösteriyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tarihteki acı hatıraları da anmak için mümkün olan her adımı attığını hatırlatan Altun, "Diğer taraftan bir insanlık trajedisini utanmadan siyasileştirmeye yönelik bütün girişimlere karşı da mücadele etmiştir. Biz, bu tür girişimleri asla kabul etmeyeceğiz ve her zaman bölgemizde barışı tesis etmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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