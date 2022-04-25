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'Sınırımız duvarlarla, optik kulelerle ve termal kameralarla kontrol altında tutulacak'

Soylu: Doğu sınırımızın tamamı 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında hem duvarlarla hem optik kulelerle hem termal kameralarla kontrol altında tutulacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 07:51
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar özellikle Ağrı, Iğdır sınırı ve içine bulunduğumuz Çaldıran sektörü dahil 191 kilometre duvar yapılmıştır. 837 kilometre duvar da Suriye sınırında gerçekleştirilmiştir. Toplam 1028 kilometre duvar şu ana kadar yapılmıştır" dedi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile Van'a gelen Bakan Soylu, Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Helikopterle Çaldıran-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı ve güvenlik yolunu inceleyen Soylu, çalışmalar hakkında Vali Bilmez ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 yılı aşkın süredir doğu ve güney sınırında güvenlik duvarı çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, "Bugüne kadar Ağrı, Iğdır sınırları ve onun da hemen üstünde Ermenistan sınırı olarak nitelendireceğimiz sınırlarda gerek duvar gerek aydınlatma ve çit çalışması yapılmıştır." dedi.

"Bir siyasi partinin 14. katından 'Türkiye'de sınırlar iyi tutulmuyor, sınır namustur' diyerek burada yapılanları görmezden gelmek vicdana da insanlığa da fedai can ederek buralarda mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize bühtan ve iftiradır" diyen Bakan Soylu, "Bunu böyle söyleyerek ardından bunu şehirlerin billboardlarında, üst geçitlerde pankartlama çalışması yaparak devletini milletinin gözünde aciz durumu düşürmeye çalışmak son derece insanoğluna yakışmayacak davranıştır." ifadesini kullandı.

- "Toplam 1028 kilometre duvar şu ana kadar yapılmıştır"

İçişleri Bakanı Soylu, Van-İran sınırında yaklaşık bir ay önce 5-6 metre karın altında kalan ve her türlü çalışmanın neredeyse imkansız hala geldiği bir alanda güvenlik duvarının inşa edildiğini kaydetti.

Şu ana kadar 26 mayın tarlasının temizlenmekte olduğunu dile getiren Soylu, şöyle dedi:

"Bugüne kadar özellikle Ağrı, Iğdır sınırı ve içine bulunduğumuz Çaldıran sektörü dahil 191 kilometre duvar yapılmıştır. 837 kilometre duvar da Suriye sınırında gerçekleştirilmiştir. Toplam 1028 kilometre duvar şu ana kadar yapılmıştır. Bir duvarın yapılması için neler lazım Bunu yine CHP'nin 14. katından anlayabilmek isteyenlere ifade etmek istiyorum. Şu anda şu sektörde 26 mayın tarlası temizlenmektedir. Mayın tarlasını temizleyenler jandarmanın mayın bölüğüdür bunu akredite edenler de Milli Savunma Bakanlığının MAFAM adlı bu konudaki birliğidir. Ondan sonra burada güvenlik yolu açılır. Bu yapılırken burada güvenlik önlemi alınır. Çünkü karşı taraftan ve terör örgütünün her noktadan taciz edebilme kabiliyetine karşı burada sınır birliklerimiz aynı zamanda Polis Özel Harekat (PÖH) ve jandarmamız sınır güvenlik yollarının rahatlıkla yapılabilmesi için burada tedbir alırlar."

Duvar ihalelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), yıllardır sınırda bunları gerçekleştirmek için çaba ortaya koyduğuna değinen Soylu, "Peki bunu nasıl sağlarlar? İran ile eş güdüm içinde çalışırlar. Bunların nereden ve nasıl geçebileceğini, hakim yerin neresi olduğunu burada temin ederler. 14. kattaki konfor bunu anlayabilecek kabiliyette elbette olmayacaktır." diye konuştu.

- "Sadece doğu sınırımızda 250 optik kulemiz var"

Bu çalışmaların yanı sıra üretilen duvarların monte edildiğini, güvenlik güçlerinin de bölgede gerekli önlemleri aldığını anlatan Soylu, "Zaman zaman buranın eksi 40 dereceye düştüğünü ifade etmem gerekir. Birileri için bir şey ifade ediyorsa." dedi.

Ağrı'dan Hakkari sınırına, Hakkari sınırında Irak sınırındaki Hezil Çayı'na, Hezil Çayı'ndan da Suriye sınırında duvarların başlayacağı bölgeye kadar bütün bölgenin aydınlatılması için elektrik idaresiyle TEDAŞ'la entegre edilerek çok zor şartlarda elektrik getirildiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Buradan teröristin, kaçakçının, kaçak göçmenin geçmesini engelleyebilmek için aynı zamanda başka türlü adımları atıyoruz. Bu bölgenin içinde özellikle en önemli meselelerden biri üs bölgeleridir. Aynı zamanda sınır birliklerimizin konuşlandığı karakollardır. Bir taraftan üs bölgeleri hakim tepelerde, bir taraftan sınır birlikleri bir taraftan da sadece doğu sınırında 250 adet optik kulelerimiz var. Bunların yüzde 95'i bitti. Bu kuleler ne yapıyor. Bazıları 16 kilometreye kadar, bazıları 10 kilometreye kadar cisim ve insan görebilme kabiliyetine sahip olan, 4 kilometrede insanı net olarak algılayabilen elektro optik kuleler burada konuşlandırılmaktadır. Bunların da her birinin kedine ait imalatı vardır bunlar ASELSAN tarafından gerçekleştirilmektedir. Optik kulelerin yanı sıra 284 tane termal kamera vardır. Yüze yakın bu bölgede ve güney bölgesinde tesis edilmiş devriye atan, kendine ait kuleleri olabilecek araçlarımız söz konusudur."

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- "26 tarlada mayın çalışması yapılmaktadır"

Birinci, ikinci ve üçüncü etaplardaki 26 tarlada mayın çalışmasının yapıldığı bilgisin veren Soylu, şöyle devam etti:

"Van'da 295 kilometrelik bir alan var. Çaldıran, Özalp, Saray sektörü inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlanacak. Geri kalan Gelenler, Albayrak ve Başkale sektörü de gelecek yıl tamamlanacak. Doğu sınırımızın tamamı 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında hem duvarlarla hem optik kulelerle hem termal kameralarla hem de güvenlik yollarıyla tel çitleriyle kontrol altında tutulacak. Burası sınır ve burada karakollarımız var. Bir tarafta polis özel harekatımız burada. Sınır birliklerimizin arkasında herhangi bir kaçış söz konusu olur diye hudut birliklerimiz de tamamen entegre şekilde. 'Biz nerede tedbir almalıyız, hangi yolda tedbir alırsak kaçak göçmen geçişini engelleyebiliriz' diye değerlendirme yaptılar bu görünen noktaların tamamında hudutta Türk Silahlı Kuvvetleri, onun arkasında jandarma ve PÖH, aynı zamanda bu bölgeye kadar olan bölgelerde PÖH ve jandarma birlikleri kendi alanlarına ait bütün kapamaları gerçekleştirmektedir."

Van Gölü'nün güvenliğini geçen yıldan itibaren Sahil Güvenliğe verdiklerini ve Doğu ve Güneydoğu'da ilk kez bir gölde sahil güvenliğin görev aldığını belirten Soylu, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki göçmen ve diğer kaçakçılıklardan elde ettiği tecrübelerden burada istifade etmek istediklerini kaydetti.

- Bölge her alanda kontrol altında tutuluyor

Bu bölgelerde güveliğin sağlanabilmesi için mayın tarlalarının temizlendiğini, aydınlatma için Ağrı sınırından Hakkari sınırına kadar elektrik çekildiğini dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Burada çok zor şartlarda ve aynı zamanda terörün saldırmasını da göz önünde bulundurarak bir güvenlik duvarı ve güvenlik yolu yapılıyor. Aydınlatmalar yapılıyor ve güvenlik duvarının üstüne tel çit çekiliyor. Termal kameralar yerleştiriliyor ve optik kuleler yapılıyor. Araçlarla devriye yollarında çaba sarf edilmektedir. İnsansız hava araçlarımızla nasıl güvenlik yollarında ve diğer alanlara devriye atılıyorsa, onlarla da sürekli devriye atılmaktadır. Keşif ve gözetleme faaliyetleri de dronlarla ve bulut altı İHA'larla sağlanmaktadır. Bundan muradımız şudur, milletimiz devletinden emin olsun. Devletinden emin olmayanlar olabilirler, siyaset adına burada yıllarca hududu namus bilen ve bunun için fedai can eden kınalı kuzularımız, kahraman askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız ve güvenlik korucularımız büyük bir mücadeleyi ortaya koyarken birilerinin sadece siyasi hevesleri oluşsun diye birtakım iftiralar altında kalabilirler ama bu memleket iftira atanların söyledikleriyle burada kahramanca mücadele eden arkadaşlarımızın o gayretlerini ortadan kaldırmaz. İftiralar iftira sahiplerinin olur."

Kahraman güvenlik güçlerinin bu memleketin birliği, bütünlüğü, özgürlüğü için, bayrağın hür ve özgür şekilde dalgalanması için büyük bir gayret gösterdiğini aktaran Soylu, "Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, kalpleri katıdır anlayamazlar. Bunlar elbette ki bu memleket için gayret eden arkadaşlarımızı yıldıramazlar. Buradaki çalışmalar devam edecek. Özalp sektörünü tamamlayacağız bu yılın sonuna kadar. 2023'te de bütün ihaleleri hemen hemen bitmiştir, böylece 29 Ekim itibarıyla doğu sınırımızın tamamı güvenlik duvarlarıyla beraber güvenlik altına alınmış olacaktır." diye konuştu.

Bakan Soylu, incelemelerinin ardından Şamya Taşı Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

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