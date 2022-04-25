EDAŞ: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesik değil
EDAŞ: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesik değil
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Sponsorlu İçerik
Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar
TÜİK Başkanı Çetinkaya, açıklanan istatistiklere ilişkin eleştirilere yanıt verdi
TÜİK Başkanı Çetinkaya, açıklanan istatistiklere ilişkin eleştirilere yanıt verdi
Polis memuru siğil ameliyatında hayatını kaybetmişti, faillere takipsizlik
Polis memuru siğil ameliyatında hayatını kaybetmişti, faillere takipsizlik
Bakan Koca: Ben tokalaşmaya başladım bile
Bakan Koca: Ben tokalaşmaya başladım bile
Otomobile en az yüzde 25 zam yolda
Otomobile en az yüzde 25 zam yolda
3 Kamu kurumu 92 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 92 personel almak için ilana çıktı
Bayram tatili 9 gün olabilir
Bayram tatili 9 gün olabilir
Hedef 1,5 milyon Suriyelinin dönüşü
Hedef 1,5 milyon Suriyelinin dönüşü
Mehmet Muş: Türkiye'nin geleceği parlaktır
Mehmet Muş: Türkiye'nin geleceği parlaktır
Bakan Kirişçi: Kimse kalkıp da bu ülkede 'şu yok, bu yok' diyemez!
Bakan Kirişçi: Kimse kalkıp da bu ülkede 'şu yok, bu yok' diyemez!
İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı
İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı
Vaka sayısı 3 binin altında
Vaka sayısı 3 binin altında
Bakan Nebati'den 'enflasyonla mücadele' mesajı
Bakan Nebati'den 'enflasyonla mücadele' mesajı
Bakan Bozdağ: ABD Başkanı Joe Biden'ı kınıyorum!
Bakan Bozdağ: ABD Başkanı Joe Biden'ı kınıyorum!
Çavuşoğlu'ndan Biden'ın açıklamalarına 'ikiyüzlülük' tepkisi
Çavuşoğlu'ndan Biden'ın açıklamalarına 'ikiyüzlülük' tepkisi
EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni, 27 bin TL dolandırdılar
'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni, 27 bin TL dolandırdılar
DSÖ duyurdu: Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm
DSÖ duyurdu: Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm
Hasta hükümlülerin tedavilerinin yapılmadığı iddiaları yalanlandı
Hasta hükümlülerin tedavilerinin yapılmadığı iddiaları yalanlandı
Gözler Kabinede: Bayram tatili 9 gün olur mu?
Gözler Kabinede: Bayram tatili 9 gün olur mu?
Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti
Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti
Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak
Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
AK Parti'de 2023 hazırlıkları başladı: Başlıklar hazır
AK Parti'de 2023 hazırlıkları başladı: Başlıklar hazır
Türkiye ile Rusya anlaştı: TIR'lar sınırı gemilerle aşacak
Türkiye ile Rusya anlaştı: TIR'lar sınırı gemilerle aşacak
Kafasına atılan cisim sonucu ikinci kattan düşen polis memuru şehit oldu
Kafasına atılan cisim sonucu ikinci kattan düşen polis memuru şehit oldu
Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı
Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomobile en az yüzde 25 zam yolda

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte üretimde yaşanan maliyet artışları, otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Yılsonuna kadar araçların sadece fabrikadan çıkışına yaklaşık %25 zam geleceği belirtiliyor. Zam oranının Türkiye'deki son tüketiciye yansımasının daha fazla olması bekleniyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 25 Nisan 2022 08:15
Yazdır
Otomobile en az yüzde 25 zam yolda

Otomobil fiyatlarına yeni zamlar kapıda. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte fabrikalarda üretim maliyetlerinin rekor seviyelere ulaşması, mayıs ayından başlayarak otomobillerde yeni zamları da beraberinde getirecek.

Türkiye'de otomobil fiyatları, ocak ayından bu yana ortalama yüzde 8 arttı. Bazı marka ve modellerde ise bu oran yüzde 20'lere kadar çıkıyor. Özellikle vergi dilimi değişen araçlarda fiyat artışları çok daha yüksek. Ancak sektör temsilcilerine göre, piyasada asıl zamlar mayıstan itibaren kademeli olarak başlayacak.

Aslında üretim maliyetlerindeki artışın otomobil fiyatlarına yansıması beklenen bir gelişmeydi. Ancak bunun ne oranda olacağı henüz ifade edilmemişti. Bu konuda ilk açıklama İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan'dan geldi. Gülan, yılsonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi. Gülan, otomotiv sektöründeki daralmayı ve fiyat artışlarını İTO'nun nisan ayı meclis toplantısında da gündemine de taşıdı.

"Sadece paladyum krizi üretim maliyetini 200 $ artırdı"

Alp Gülan, pazarın son yıllarda gerilediğini hatırlatarak, "Pazar bu yıl da düşmeye devam etti. Mart ayında yüzde 30'luk kayıp yaşadık. Çip krizine bağlı olarak araç bulunurluk sorunu olduğu için talepteki düşüşü çok algılamadık ama başka bir tehlike çıktı karşımıza. Yeni zamlar. Bu sefer bizden kaynaklanmayan sadece dışarıdaki sorunlar edeniyle yüzde 25'e yakın bir zam beklentisi var" diye konuştu. Rusya-Ukrayna savaşının gelecek bu zamlarda büyük etkisi olduğunu dile getiren Gülan, "Sadece Rusya-Ukrayna savaşında paladyum madeninin gelmemesi ve zamlanması nedeniyle içten yanmalı motorlarda üretim maliyeti 200 dolar arttı. Diğer yandan enerji maliyetleri yükseldi. Lojistik maliyetleri arttı. Ayrıca, küresel çapta enfl asyon artışı yaşanıyor. Tüm bunları topladığımızda maalesef kur artmasa bile yılsonuna kadar otomobillerin Türkiye'ye yüzde 25 zamlı gelecek" diye konuştu. Bu sadece otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış. Gülan, Türkiye'deki vergi sistemi ve kura bağlı olarak bu oranın daha artabileceğine dikkat çekti.

Pazarı yatırımcı canlı tutuyor

Öte yandan Alp Gülan, fiyatların artacağı beklentisinin yatırımicıları harekete geçirdiğini beliriterek, "Yatırım amaçlı otomobil alanlar pazarın bir nebze de olsa canlı kalmasını sağlıyor" dedi.

ODD Başkanı Bozkurt: Fiyat artışı kaçınılmaz

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sanayide artan maliyetler nedeniyle otomobil fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Son dönemde hammadde fiyatlarındaki rekor yükseliş ve lojistik maliyetlerindeki artış otomobillerin zamlanmasına neden olacak. Mayıs ve hazirandan itibaren bu zamları görmeye başlayacağız" dedi. Bozkurt, son yıllarda Türkiye'de otomobil fiyatlarının önemli oranda artmasının satışlara da olumsuz yansıdığına vurgu yaparak, "Çip krizi hiç gündemde olmasaydı ve dilediğimiz kadar araç tedarik edebilseydik bile bu fiyatlar, döviz kurunun seviyesi ve mevcut kredi imkanları ile en fazla geçen yılı yakalardık" dedi. 2021'de Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları yaklaşık 737 bin adet olarak gerçekleşmişti.

DS CEO'su Foucher: Tüm Avrupa fiyatları artıyor

Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden DS Automobiles CEO'su Beatrice Foucher, otomobilde fiyat artışlarıyla ilgili DÜNYA'nın sorularını yanıtlayarak, şunları söyledi: "Araç fiyatları artıyor. Bir tarafta hammadde, diğer tarafta çip krizi ve artan talep var. Öte yandan, lojistik maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Savaş sebebiyle çok başka noktalara gidiyor ve işler karmaşıklaşıyor. Araç maliyetlerinin artması dolayısıyla biz üreticiler de fiyatları artırmak zorunda kalıyoruz. Pazarı ve rakipleri takiip ederek, benzer fiyat konumlandırmalarını korumaya çalışıyoruz. Şu anda Avrupa'da, yüzde 2,2 kadar Alman rakiplerimizin üzerinde fiyatlandırma yapıyoruz. Tüm pazar şu an için fiyatlarını artırıyor. Biz ne yapacağız, insanlar bunun karşılığını ödeyecek mi noktasına gelecek olursak. Toplumsal olarak yüksek fiyatlar kabul edilebilir olmamakla birlikte ürettiğimiz her ürünün satıldığını ve yeni aracın gelmesini beklediğimizi görüyoruz. Önümüzdeki yıl daha fazla çip olması ve üretimin artması ile birlikte pazar beklentilerini karşılayabileceğiz. Şu anki işleyiş normal bir işleyiş değil elbette 2023'ün normalleşmesini öngörüyoruz. Ama elbette söylediğimiz gibi bu kadar yüksek bir sorun ortaya çıkacağı beklenmiyordu açıkçası."

Kaynak: Dünya.com / Aysel Yücel

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Borsa haftaya yatay başladı
Borsa haftaya yatay başladı
MB kararı, kredi maliyetlerini yükseltecek
MB kararı, kredi maliyetlerini yükseltecek
21 yılda hidroelektrik yüzde 48 arttı
21 yılda hidroelektrik yüzde 48 arttı
Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak
Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak
Kartal ve Maltepe'de iki taşınmaz özelleştirilecek
Kartal ve Maltepe'de iki taşınmaz özelleştirilecek
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?

Bu Habere Tepkiniz

Toplu sözleşmeye de giren tayin mağduriyetinden hala ses yok!

Toplu sözleşmeye de giren tayin mağduriyetinden hala ses yok!

Üniversitelerdeki idari personelin tayin mağduriyetini çözüme kavuşması için büyük önem taşıyan toplu sözleşme hükmünün hayata geçmesi geciktirilmemeli!
HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresiyle hak kaybı yaratır mı?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresiyle hak kaybı yaratır mı?

E-Devlet HİTAP "Birleştirilen Hizmetler" bölümünde görünen "Değerlendirilmedi" ibaresi neyi ifade etmektedir?
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
2009 öncesi sözleşmeli, 2009 sonrası kadrolu öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2009 öncesi sözleşmeli, 2009 sonrası kadrolu öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmeden belediye meclis üyesi seçildiği gerekçesi ile üyelikten düşürülmesine ilişkin mahkeme kararını bozdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ilahiyat formasyon programlarındaki derslerin yeni belirlenen formasyon ders planlarına göre belirlenmesini istedi!
23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitede 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının aynı üniversitenin farklı bir enstitüsünde yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılmaması yönündeki kararı doğru buldu!
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Masumlar Apartmanı 68.Bölüm 2. Fragmanı

Masumlar Apartmanı 68.Bölüm 2. Fragmanı

Masumlar Apartmanı 68.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Kripto paraya kadınların ilgisi arttı

Kripto paraya kadınların ilgisi arttı

Kripto paralara ilgi özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde yükseldi. Bir araştırma Türkiye'de kadınların da kripto paralara ilgisinin hızla arttığını ortaya koydu. Kadın erkek arasında yatırım tercihi arasında ise fark var. Kadınlar Bitcoin alırken, erkekler daha çok alt coinlere yöneliyor.