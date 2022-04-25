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Araç kiralamada sahte sitelere dikkat!

İTO Taşıt Kiralama Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi İlhan Yılmaz, araç kiralama pazarında dolandırıcılara dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 25 Nisan 2022 08:16
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Araç kiralamada sahte sitelere dikkat!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıt Kiralama Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi İlhan Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi talebin hızlandığı araç kiralama pazarında dolandırıcılara dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Yılmaz, genellikle Bayram ve benzeri tatiller öncesinde kurulan 2-3 aylık şirketlerin kurumsal oto kiralama şirketlerinkine benzer sahte web sitelerini, farklı mail uzantıları üzerinden taklit ettiğine dikkat çekti.

DÜNYA'ya konuşan ilhan Yılmaz, araç kiralamayı düşünen tüketicilere şu uyarılarda bulundu: "Bu tür dolandırıcılar, piyasa fiyatının yarısına ya da daha cazip ücretler sunarak, erken rezervasyon veya günlük kampanya vaatleri ile tüketiciyi aldatıyor. Beraberinde çoğu zaman şahsi banka hesaplarına EFT/havale talep ettikleri ve/veya kredi kartı bilgilerini alarak sözde rezervasyon yapıyorlar. Araç kiralama günü gelip araç teslim alınacağı vakit ofise gidildiğinde ilgili ofisin yerinde rezervasyon yapılan firmanın olmadığı veya alakasız başka bir iş yerinin olduğunu veya adrese teslim hizmetlerde son güne kadar rezervasyon için görüşülen telefon numarası teslimatın gerçekleşeceği gün kapatılıyor. Tüketicilerimizin bu ve buna benzer çok ucuz fiyatlarla ve erken ödeme kampanyası adı altında cazip fiyatlar ile araç kiralama firmalarına itibar etmemelerini, rezervasyon aşamasında ödeme yapmadan/kredi kartı bilgilerini vermeden önce kiraladıkları firmanın gerçek adı yazan firma olduğuna emin olmalarını tavsiye ediyoruz."

İlhan Yılmaz, Paskalya tatili, arkasından Ramazan Bayramı ile devamında turizm faaliyetlerinin artmasıyla seyahatlerde oto kiralamaya olan talebin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, piyasadaki ortalama fiyatlar hakkında bilgi verdi. Yılmaz, çip krizinin arzda sıkıntı yaratması ve artan maliyetler nedeniyle araç kiralamanın günlük fiyatının geçtiğimiz yıla göre en az yüzde 50 artarak ekonomik grupta günlük 350 liradan başladığını, marka ya da modele göre günlük 4 bin liraya kadar çıktığını belirtti. Bayramda rezervasyonların yüzde 90 mertebelerine ulaştığını ve 5 günlük en ucuz araç kiralama bedeli 2 bin liradan başlayarak 24 bin TL'ye kadar çıktığını belirten Yılmaz, karavan kiralamaya da yoğun talep olduğunu karavan kiralama fiyatları da günlük 2 bin 400TL' den başladığını söyledi.

'Şirketler 18 bin TL'ye kadar gider gösterebilmeli'

Uzun dönem filo kiralamada 2019 yılında yürürlüğe alınan ve uygulanan aylık araç kiralamada gider yazılımı kısıtlaması hakkında da değerlendirme yapan İlhan Yılmaz, Aralık 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 2022 yılında geçerli olmak üzere düzenlenen "Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 8.000 TL'ye kadarlık kısmı 2022 yılı safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir." hükmünde belirlenen tutarın, günümüz ekonomik şartları ve maliyetleri göz önünde bulundurarak bu rakamın 2022 yılı için asgari 18.000 TL+KDV olacak şekilde revize edilmesini talep ettiklerini söyledi

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