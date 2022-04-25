Duvarı delip 450 bin lira değerinde ürün çaldılar
İstanbul Sultangazi'de bir cep telefonu mağazasının duvarını delerek içeri giren iki şüpheli, yaklaşık 450 bin TL değerinde ürün çaldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Nisan 2022 08:31
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2304 sokak üzerinde bulunan cep telefonu mağazasında, 1 Nisan'da hırsızlık yapıldı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi.Şüphelilerin işyerine duvarı delerek girdiği, cep telefonu, aksesuarları ve akıllı saatleri çaldıkları, ardından kasayı açtıkları görüldü.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler Zeytinburnu ve Büyükçekmece'de gözaltına aldı.
Polis bir şüpheliyi metro istasyonunda beklerken yakaladı. Evlerinde yapılan aramada 76 bin 200 TL ve kasa açmakta kullanılan aletler ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Viktor B. tutuklanırken, İbrahim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız