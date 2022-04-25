Her temas mutlaka iz bırakır

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet, hırsızlık, yaralama, tecavüz, gasp, kundaklama bazen de çok gizli ve karmaşık terör bağlantıları olan faili meçhul kalmış olayların çözülmesinde son teknoloji ekipmanlarıyla suç bölgelerinde yaptıkları incelemelerle görülmeyeni görüp, fark edilmeyeni fark ediyor. Ardından büyük bir titizlikle delilleri özel torbalara koyarak müdürlük bünyesindeki laboratuvara ulaştırıyor.

Burada kimya alanında uzman personel, gelen delillerin türüne göre değişik kimyasal yöntemler uygulanarak, görülmeyen parmak izlerinin gerek gözle görülür hale gelmesi gerekse UV ışık kaynağı altında farklı dalga boylarında tespiti sağlanıyor. Ekiplerce olay yerinde ve laboratuvarda tespit edilen izleri, veri tabanındaki Türkiye genelinde önceden alınmış milyonlarca parmak izi ile karşılaştırılıyor. Elde edilen bulgular sayesinde şüpheli kişilerin kimliği tespit edilirse soruşturmayı yürüten cinayet, terör gibi bürolara gönderilip gözaltı işleminin başlatılması sağlanıyor.

FAİLİ MEÇHULLER RAFTAN İNDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2018 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İradesi Başkanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasındaki parmak izi entegrasyonu sağlandı. Böylelikle Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, parmak izi entegrasyonu sayesinde son 4 yılda yaşanan 4 bin 121 cinayet olayının sorumlusu olan 5 bin 778 cinayet zanlısını ortaya çıkardı. Parmak izi entegrasyonu ile birlikte 85 fail meçhul cinayet dosyası raftan tekrar indirilerek 34 cinayet olayının faili 39 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

19 YIL ÖNCE TECAVÜZE UĞRAYIP KATLEDİLMİŞTİ

Durdu Gökçü isimli 27 yaşındaki kadın, 2002 yılında Mersin'deki evinde tecavüze uğrayıp bıçaklanarak cinayete kurban gitti. O dönemde olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmalarda katil zanlısına ait parmak izlerine rastlandı ancak 19 yıl boyunca parmak izleri herhangi bir kimseyle eşleşmeyince cinayet çözülemedi. Olay yerinde elde edilen cisimlerdeki parmak izleri iyileştirilerek sisteme tekrar yüklendiğinde yaralama, gasp, dolandırıcılık ve cezaevi firarisi gibi bir çoktan suç kaydı bulunan Mehmet Öz ile eşleşti. Emniyet birimleri Mehmet Öz'ü yakalayarak cezaevine gönderdi.

ZAMAN AŞIMINA 2 YIL KALA ÇÖZÜLDÜ

İzmir'in Buca ilçesinde ikamet eden 58 yaşındaki Alaaddin Çırpan, Kimliği belirsiz şüpheliler evine hırsızlık amacıyla girdi. Evde yalnız olan Çırpan hırsızları engellemeye çalıştığı sırada bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri de araştırma başlattı. Ancak olay, faili meçhul kaldı. 2003 yılında 'Çırpan cinayeti' zaman aşımına 2 yıl kala, Kriminal Daire Başkanlığı parmak izleri iyileştirilerek sisteme tekrar yüklendiğinde İlkat Ersöz'e ait olduğunu tespit etti. Katil zanlısı oldukları belirlenen komşusu Cafer Gümüşburun ile arkadaşı İlkat Ersöz, 18 yıl sonra yakalandı.

İNKAR ETTİ PARMAK İZİ EVDE ÇIKTI

İzmir'de yaşayan zihinsel engelli Özgür Bağış'tan 3 gün boyunca haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdikleri evde Bağış'ı ölü buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ferdi Özgür, çelişkili ifade verince çapraz sorguya alındı. Olay anında nerede olduğunu ispatlayamayan Ferdi Özgür, öldürülen Bağış ile daha önce hiç görüşmediğini ileri sürdü. Kirminal Dairi Başkanlığı, evin salon kapısı kolunda bulunan parmak izini iyileştirme çalışması sonucu şüphelinin Ferdi Özgür olduğu ortaya çıktı. Ekiplerin gözaltına aldığı Özgür, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderdi.

ÖMER ÇETİN