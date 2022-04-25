Gezi Parkı davasında karar bekleniyor

EDAŞ: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesik değil
EDAŞ: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesik değil
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Sponsorlu İçerik
Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar
TÜİK Başkanı Çetinkaya, açıklanan istatistiklere ilişkin eleştirilere yanıt verdi
TÜİK Başkanı Çetinkaya, açıklanan istatistiklere ilişkin eleştirilere yanıt verdi
Polis memuru siğil ameliyatında hayatını kaybetmişti, faillere takipsizlik
Polis memuru siğil ameliyatında hayatını kaybetmişti, faillere takipsizlik
Bakan Koca: Ben tokalaşmaya başladım bile
Bakan Koca: Ben tokalaşmaya başladım bile
Otomobile en az yüzde 25 zam yolda
Otomobile en az yüzde 25 zam yolda
3 Kamu kurumu 92 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 92 personel almak için ilana çıktı
Bayram tatili 9 gün olabilir
Bayram tatili 9 gün olabilir
Hedef 1,5 milyon Suriyelinin dönüşü
Hedef 1,5 milyon Suriyelinin dönüşü
Mehmet Muş: Türkiye'nin geleceği parlaktır
Mehmet Muş: Türkiye'nin geleceği parlaktır
Bakan Kirişçi: Kimse kalkıp da bu ülkede 'şu yok, bu yok' diyemez!
Bakan Kirişçi: Kimse kalkıp da bu ülkede 'şu yok, bu yok' diyemez!
İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı
İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı
Vaka sayısı 3 binin altında
Vaka sayısı 3 binin altında
Bakan Nebati'den 'enflasyonla mücadele' mesajı
Bakan Nebati'den 'enflasyonla mücadele' mesajı
Bakan Bozdağ: ABD Başkanı Joe Biden'ı kınıyorum!
Bakan Bozdağ: ABD Başkanı Joe Biden'ı kınıyorum!
Çavuşoğlu'ndan Biden'ın açıklamalarına 'ikiyüzlülük' tepkisi
Çavuşoğlu'ndan Biden'ın açıklamalarına 'ikiyüzlülük' tepkisi
EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni, 27 bin TL dolandırdılar
'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni, 27 bin TL dolandırdılar
DSÖ duyurdu: Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm
DSÖ duyurdu: Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm
Hasta hükümlülerin tedavilerinin yapılmadığı iddiaları yalanlandı
Hasta hükümlülerin tedavilerinin yapılmadığı iddiaları yalanlandı
Gözler Kabinede: Bayram tatili 9 gün olur mu?
Gözler Kabinede: Bayram tatili 9 gün olur mu?
Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti
Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti
Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak
Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
Uzmanı açıkladı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
AK Parti'de 2023 hazırlıkları başladı: Başlıklar hazır
AK Parti'de 2023 hazırlıkları başladı: Başlıklar hazır
Türkiye ile Rusya anlaştı: TIR'lar sınırı gemilerle aşacak
Türkiye ile Rusya anlaştı: TIR'lar sınırı gemilerle aşacak
Kafasına atılan cisim sonucu ikinci kattan düşen polis memuru şehit oldu
Kafasına atılan cisim sonucu ikinci kattan düşen polis memuru şehit oldu
Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı
Kurtulmuş: Meclis 15 Temmuz'da yeniden gazi unvanını aldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gezi Parkı davasında karar bekleniyor

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, sanıkların son savunma yapmaya devam etmeleri ve karar çıkması bekleniyor

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 10:14
Yazdır
Gezi Parkı davasında karar bekleniyor

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada duruşma savcısı celse arasında mütalaasını açıklamıştı.

Açıklanan mütalaada, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edilirken, 6 sanığın ise 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mütalaada ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan ve olayların organizatörleri oldukları öne sürülen sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dava dosyalarının ayrılarak, yakalama kararı infazlarının beklenmesi talep edilmişti.

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek olan duruşmada sanıklar ile avukatlarının son kez esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmalarına devam etmeleri, sonrasında son sözlerinin sorulması ve davada kararın çıkması bekleniyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava, 18 Şubat 2020'de karara bağlandı. Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatine, firari sanıklar ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Savcılık yerel mahkemenin kararını istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi de 22 Ocak 2021'de Osman Kavalı'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat kararını bozdu. Bunun üzerine 30. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Nisan 2021'deki duruşmada, yakalamalı sanıklar Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyanın da ana davayla birleştirilmesine karar verdi.

Öte yandan, Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Anayasa'yı ihlal" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları dava da Gezi Parkı ana davasıyla birleştirildi.

ÇARŞI DAVASI DA BOZULMUŞTU

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığa, İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'nce "darbeye teşebbüs" ve "izinsiz gösteri" suçlamasından verilen beraat kararı da Yargıtay tarafından bozuldu.

Bozma kararında davanın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla hukuki ve fiili irtibatı bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesi yoluna gidilmesine hükmedildi. Birleştirilerek 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 21 Şubat 2022 tarihli celsesinde ise 35 sanıklı Çarşı davası dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Öksürük ve nefes darlığı şikayetleri astımın habercisi olabilir
Öksürük ve nefes darlığı şikayetleri astımın habercisi olabilir
Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar
Ormanda atış talimi yaparken drone ile yakaladılar
Ormanda atış talimi yaparken drone ile yakaladılar
Balıkesir'de inşaat kazısında ortaya çıktı! Çuvallar içinde el bombaları bulundu
Balıkesir'de inşaat kazısında ortaya çıktı! Çuvallar içinde el bombaları bulundu
Her temas mutlaka iz bırakır
Her temas mutlaka iz bırakır
Bakan Koca: Ben tokalaşmaya başladım bile
Bakan Koca: Ben tokalaşmaya başladım bile

Bu Habere Tepkiniz

Toplu sözleşmeye de giren tayin mağduriyetinden hala ses yok!

Toplu sözleşmeye de giren tayin mağduriyetinden hala ses yok!

Üniversitelerdeki idari personelin tayin mağduriyetini çözüme kavuşması için büyük önem taşıyan toplu sözleşme hükmünün hayata geçmesi geciktirilmemeli!
HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresiyle hak kaybı yaratır mı?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresiyle hak kaybı yaratır mı?

E-Devlet HİTAP "Birleştirilen Hizmetler" bölümünde görünen "Değerlendirilmedi" ibaresi neyi ifade etmektedir?
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
2009 öncesi sözleşmeli, 2009 sonrası kadrolu öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2009 öncesi sözleşmeli, 2009 sonrası kadrolu öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmeden belediye meclis üyesi seçildiği gerekçesi ile üyelikten düşürülmesine ilişkin mahkeme kararını bozdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ilahiyat formasyon programlarındaki derslerin yeni belirlenen formasyon ders planlarına göre belirlenmesini istedi!
23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitede 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının aynı üniversitenin farklı bir enstitüsünde yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılmaması yönündeki kararı doğru buldu!
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Masumlar Apartmanı 68.Bölüm 2. Fragmanı

Masumlar Apartmanı 68.Bölüm 2. Fragmanı

Masumlar Apartmanı 68.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Kripto paraya kadınların ilgisi arttı

Kripto paraya kadınların ilgisi arttı

Kripto paralara ilgi özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde yükseldi. Bir araştırma Türkiye'de kadınların da kripto paralara ilgisinin hızla arttığını ortaya koydu. Kadın erkek arasında yatırım tercihi arasında ise fark var. Kadınlar Bitcoin alırken, erkekler daha çok alt coinlere yöneliyor.