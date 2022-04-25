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Bakan Akar, komutanlarla sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Operasyonumuz büyük bir başarıyla, planlandığı şekilde devam ediyor." dedi

Eklenme : 25 Nisan 2022 10:25
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Hulusi Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında bulunan 3'üncü Piyade Tümeni'ne ait Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

Pençe Kilit Operasyonu'nun gerçekleştirildiği, Zap'a 10 kilometre mesafedeki Taktik Komuta Yeri'nde, sahadaki son duruma ilişkin brifing alan Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Mehmetçiğin bugüne kadar önemli işler gerçekleştirdiğini aktaran Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle harekatımızı başarıyla sonuçlandıracağız." diye konuştu.

Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015'ten itibaren yeni bir safhaya geçildiğini hatırlatan Akar, "Yurt içi, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bugüne kadar toplam 34 bin 259 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 991 oldu. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son duruma ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlara şükran borçluyuz. Hatıralarını her zaman şükranla yad edeceğiz. Onların kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız ve sonuna kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Operasyonumuzun başarıyla tamamlanmasıyla hudut hattını tamamen kilitleyeceğiz. Teröristlerin sınırlarımıza girmesi mümkün olmayacak. Faaliyetlerimiz, komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde devam ediyor. Tek hedefimiz teröristler. Ülkemizi, hudutlarımızı, güvenlik güçlerimizi terör saldırılarından korumak için çaba gösteriyoruz."

- "Terör örgütünde çöküş var"

Operasyonda ilk safhanın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Akar, "Şu anda teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçiğin nefesini her an enselerinde hissediyorlar. Terör örgütünde bir çöküş var. Bununla alakalı terörist ifadeleri, istihbarat raporları var. Artan bir şiddet ve tempoda, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Akar, terör örgütü PKK ve YPG'nin birbirinden farkının olmadığını belirterek, "Bunlara içeriden ve dışarıdan kim destek verirse versin, bu beyhude bir gayrettir. Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalıdır. Teröristler, Mehmetçiğin şefkatli, yargının adaletli ellerine teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını anlamalıdır. İnşallah bundan önceki terör hedeflerinin olduğu gibi bundan sonraki terör hedeflerinin de sonunu getireceğiz." dedi.

- "Terör kaynağında yok ediliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, "terörü kaynağında yok etmek" için çalıştıklarını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Şu anda Irak'ın kuzeyinde Pençe serisi operasyonlarla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Maksadımız, hudutlarımızın güvenliğini ileriden sağlamak ve teröristlere ait barınak, sığınak, sözde karargahları tahrip etmek. 27 Mayıs 2019'da Pençe 1 Operasyonu başladı. O günden beri de bu faaliyetler devam ediyor. Bu operasyonlarla Sinat Haftanin, Avaşin Basyan, Hakurk, Karaçak, Kandil, Zap her tarafa karadan ve havadan harekatlar düzenledik."

Alınan önlemler, terörle mücadelede yapılan başarılı operasyonların katkısıyla hudutların çok daha güvenliği hale geldiğini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, "Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun önlemleri ile korunuyor." diye konuştu.

Gerek fiziki önlemler gerekse son teknoloji sistemlerle hudut güvenliğinin sağlandığını anlatan Akar, "Hudutta görev yapan personelimizin fedakarlık ve kahramanlığı ile hudutlarımız her zamankinden çok daha sıkı bir şekilde kontrol altına alınmaktadır." ifadesini kullandı.

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Hulusi Akar, bu yılın başından itibaren hudutlarda 1819 kişinin yakalandığını, 125 bin 574 kişinin engellendiğini belirterek, "Hudutta görevli Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışı içinde, gece gündüz demeden görevlerini yerine getiriyor." şeklinde konuştu.

- "Bizim tarihimiz temiz"

1915 olaylarına da değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu iddiaların hiçbir aslı yoktur. Bu asılsız iddialara ilişkin tarihçilerimizin ortaya koyduğu gerçekleri herkesin görmesini bekliyoruz. Bunlar, tarihten düşmanlık çıkarıyorlar. Bu, hiçbir şekilde bölge ve dünya barışına hizmet edecek bir çalışma değildir." değerlendirmesini yaptı.

Sözde "soykırım" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Akar, "Bununla ilgili ABD kaynaklarından derlenmiş çalışmalar var. Bunlarda dahi hiçbir şekilde soykırım ifadesi yer almıyor. Ama şimdilerde olay politik gayretlerle çarpıtılıyor. Bizim tarihimiz temiz, utanılacak bir şeyimiz yok." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki komutanlar, bir süre bölgede araziyi inceledi, Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı da kutladıktan sonra sınırın sıfır noktasından ayrıldı.

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