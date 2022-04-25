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Aşılamayla ilgili eczacılardan çağrı: Ailelerin kararına bırakılmasın!

Çocukluk dönemi aşılamalarında aşı karşıtlığından dolayı düşüş olduğuna dikkat çeken Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ailelerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini söyledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 11:14
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Aşılamayla ilgili eczacılardan çağrı: Ailelerin kararına bırakılmasın!

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Türkiye'de aşı karşıtlığının giderek arttığını, bunun bilimsel bir dayanağının bulunmadığını belirterek, "Çocukların aşılanmasındaki hukuki ve vicdani mesuliyetin ailelerin inisiyatifinde olmaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

TEİS'ten yapılan açıklamada, her yılın nisan ayının son haftasının, insanları hastalıktan koruma ve aşılamayı teşvik etme adına "Aşı Haftası" olarak kutlandığı, insanlık tarihindeki büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalığın aşılamayla önlendiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, 1924-1944 arasında ölümlere yol açan çiçek hastalığının aşılamayla 1977'de yok edildiği ve sonrasında aşılamanın durduğuna işaret edilen açıklamada, çocuk felcinin de 1988'de dünya genelinde 350 bin olan vaka sayısının 2017'de 22'ye düştüğü kaydedildi.

Aşılamanın en etkili ve maliyeti en düşük tedavi yöntemi olduğu bildirilen açıklamada, buna rağmen dünyada 20 milyon aşılanmamış veya eksik aşılı çocuk bulunduğu belirtildi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan da aşıyla hastalık hızlarında ciddi düşüşler olmasına, ölümlerin önüne geçilmesine rağmen, aşı karşıtlığının arttığına işaret etti.

Aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle, küresel dolanımın artması, göçler, savaşlar nedeniyle de aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riskinin yükseldiğini belirten Saydan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), "2019 yılı için öngördüğü on küresel sağlık tehdidinden birisinin aşı reddi" olduğunu bildirdiğini aktardı.

Türkiye nüfusunun yüzde 27,2'sinin çocuk olduğunu ifade eden Saydan, "Ülkemizde de maalesef aşı karşıtları giderek artıyor. Aşı karşıtlığının bilimsel bir dayanağı olmadığı gibi çocuklarımızla birlikte tüm toplumun sağlığı da hiçe sayılıyor. Çocukların aşılanmasındaki hukuki ve vicdani mesuliyetin ailelerin inisiyatifinde olmaması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Aşılama yapılmazsa artık ülkemizde görülmeyen hastalıklar tekrar ortaya çıkar"

Çocuklarına aşı yaptırmayan aileler, ülkemizdeki tüm çocuklarımızı riske atmış oluyorlar. Aşılama yapılmadığı takdirde artık ülkemizde görülmeyen hastalıklar tekrar ortaya çıkar." uyarısında bulunan Saydan, kontrol altına alınmış hastalıklarla ilgili salgınların da yaşanabileceğini kaydetti.

Bununla daha fazla çocuğun hasta olabileceğine ve ölümlerin yaşanabileceğine işaret eden Saydan, "Aşılama yalnızca çocukları korumaz, çocukların torunlarını ve birkaç kuşak sonrasını da korur. Bulaşıcı hastalıkların topluma yayılmasını önlemek ve kitlesel bağışıklık kazandırmak adına aşılama çok önemli." ifadelerini kullandı.

- "Aşılamayla yılda 3 milyon ölüm engelleniyor"

DSÖ'nün aşılama raporuna değinen Saydan, rapora göre, küresel bağışıklamanın, yılda yaklaşık 3 milyon ölümü engellediğini bildirdi. Genel Başkan Nurten Saydan, şöyle devam etti:

"Bağışıklama hizmetlerinde temel amaç toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmektir. TEİS olarak, vatandaşlarımıza kendilerinin ve çocuklarının aşılarını kontrol için aile hekimlerine danışmalarını, eksik olan, zamanı gelmiş aşılarını kontrol etmeleri gerektiğini anımsatarak, toplum sağlığı için aşılanmak gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz."

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