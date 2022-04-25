Rusya yine sivilleri vurdu! 5 tren istasyonu bombalandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali 61 gündür sürerken, Rus ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ukrayna Demiryolları, ülkenin orta ve batısında 5 istasyona saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 11:23
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 2 ay geride kalırken Nisan ayı başlarında Donbas'taki Kramatorsk tren istasyonuna füzeler ateşleyen Putin'in ordusu, bir kez daha Ukrayna'daki tren istasyonlarını hedef aldı.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Ukrayna Demiryolları Şefi Oleksander Kamyshin, bir saatlik süre içinde beş farklı tren istasyonuna saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Ülkenin batısı ve doğusundaki beş tren istasyonuna yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler olduğu belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız