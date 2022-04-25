Rusya yine sivilleri vurdu! 5 tren istasyonu bombalandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 2 ay geride kalırken Nisan ayı başlarında Donbas'taki Kramatorsk tren istasyonuna füzeler ateşleyen Putin'in ordusu, bir kez daha Ukrayna'daki tren istasyonlarını hedef aldı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Ukrayna Demiryolları Şefi Oleksander Kamyshin, bir saatlik süre içinde beş farklı tren istasyonuna saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Ülkenin batısı ve doğusundaki beş tren istasyonuna yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler olduğu belirtildi.