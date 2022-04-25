Elon Musk, satın almak istediği Twitter'ın yönetim kurulu ile masaya oturdu

The New York Times'ın haberinde, Musk'ın Twitter'ın yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı belirtildi.

Haberde, sürecin hızlı ilerlediği ve tarafların satışa dair zaman çizelgesi, mali süreçlerin detaylarını görüştükleri iddia edildi.

Musk, Twitter'ı satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını açıklamış ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, olası anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedilmişti.

Bildirimde, Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere, 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilirken, Morgan Stanley dahil bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarılmıştı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan'da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu, oy birliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu. Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği belirtilmişti.