Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 13:23
Ali Sipahi (43) yönetimindeki 31 AEH 216 plakalı motosiklet, Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde 06 GG 774 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza yerine gelen Sipahi'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Ali Sipahi'nin cenazesi, incelemenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsünün kazanın ardından karakola gittiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız