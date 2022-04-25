Mudanya üniversitesi öğretim elemanı başvurularını şahsen istiyor!

Bilindiği üzere, 11 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" çerçevesinde Bursa'da Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Mudanya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

İlgili üniversite kuruluşundan yalnızca 13 gün sonra ilk öğretim elemanı alım ilanını 24 Mart 2022 günü Resmi Gazete'de yayımlamıştır. Ne hikmetse üniversite daha ilk ilanında başvuracak adaylara "ŞAHSEN" müracaat yolunu dayatmış, posta ile müracaatı kabul etmemiştir.

Aynı üniversite bu defa 22 Nisan 2022 tarihinde yeniden öğretim elemanı ilanına çıkmıştır. Benzer şekilde bu ilanda da, "ŞAHSEN" başvuru yapılacağı, "kargo/posta/e-posta ile yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı" belirtilmiştir.

Kurulalı daha çok kısa bir süre olan Mudanya Üniversitesinin yayımladığı her iki ilanda da adayları şahsen başvuru yapmaya zorlamasının mantığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Adayların özellikle öğretim görevlisi/araştırma görevlisi kadrolarında yazılı sınava çağrılacağının dahi belirsiz olduğu bir ortamda sırf başvuru için Bursa'ya yol maliyeti yaptırılması akla mantığa sığan bir yönetim anlayışı değildir.

Bu kapsamda, Mudanya Üniversitesi tarafından daha geniş bir katılıma imkan vermek amacıyla halen başvuru süreci devam eden öğretim elemanı alım ilanında güncelleme yaparak adaylara posta yolu ile başvurunun önünün açılması gerekmektedir.