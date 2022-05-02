Usulsüz danışman görevlendiren rektöre Danıştay'dan kötü haber!

YHT'de günlük taşıma rekoru kırıldı
YHT'de günlük taşıma rekoru kırıldı
3600 ek gösterge düzenlemesi: Son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
3600 ek gösterge düzenlemesi: Son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Bakan Akar: Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit imamın oğluna açılan 'pardon' davasına mahkeme nokta koydu
Şehit imamın oğluna açılan 'pardon' davasına mahkeme nokta koydu
Konya'daki yanan evin enkazında engelli oğlu ile annenin cesedine ulaşıldı
Konya'daki yanan evin enkazında engelli oğlu ile annenin cesedine ulaşıldı
Bayram ziyaretine kiralık çözüm
Bayram ziyaretine kiralık çözüm
'e-Devlet hacklendi' iddiası: 17 yaşında bir çocuk gözaltına alındı
'e-Devlet hacklendi' iddiası: 17 yaşında bir çocuk gözaltına alındı
Putin'le görüşeceğiz diyen Erdoğan: Çözüm İstanbul'da olacak
Putin'le görüşeceğiz diyen Erdoğan: Çözüm İstanbul'da olacak
1 Mayıs'ta görevli polislere sadece sandviç mi verildi? Emniyet'ten açıklama
1 Mayıs'ta görevli polislere sadece sandviç mi verildi? Emniyet'ten açıklama
Meslektaşı olan eşini yaralayan doktor intihar etti
Meslektaşı olan eşini yaralayan doktor intihar etti
Vaka sayısı 1500'ün altında
Vaka sayısı 1500'ün altında
Erdoğan: Çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik
Erdoğan: Çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik
2 çocuğu darbettiği iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı
2 çocuğu darbettiği iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı
Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 3 günlük tahmin
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 3 günlük tahmin
Bakan Akar: Milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız
Bakan Akar: Milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız
Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Gözler Bakan Bilgin'de: Zam için büyük gün geldi
Gözler Bakan Bilgin'de: Zam için büyük gün geldi
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Dövizle askerliğe kur ayarı
Dövizle askerliğe kur ayarı
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Usulsüz danışman görevlendiren rektöre Danıştay'dan kötü haber!

Danıştay Birinci Dairesi, mevzuata aykırı şekilde Danışman görevlendiren üniversite yetkililerinin görevi kötüye kullanmasından dolayı yargılanmalarına izin verdi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Mayıs 2022 14:51
Yazdır
Usulsüz danışman görevlendiren rektöre Danıştay'dan kötü haber!

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olarak görev yapan kişi ..... Üniversitesinde Rektör Danışmanı olarak görevlendirilmiş ve ilgiliye hiçbir mevzuat dayanağı olmaksızın ödeme yapılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda; Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör, Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilmiştir.

Danıştay Birinci Dairesince bakılan davada; ilgililer haklarında kamu davası açılacak nitelikte şüphe oluştuğu ve lüzum-u muhakemelerine dair kararın onanmasına ve üniversite personeli olmayan Mütevelli Heyet Başkanı olan kişinin 2547 sayılı Kanun uyarınca yargılanması mümkün olmadığından soruşturmasının genel hükümlere göre yürütülmesine karar verilmiştir.

T.C

DANIŞTAY

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/1041

Karar No : 2021/1071

Özeti : Vakıf üniversitesi mütevelli heyet başkanının Üniversite personeli olmadığı, bu kişiye bir suç isnat edildiğinde anılan suçun genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

KARAR

Şüpheliler:

1 Üniversitesi Rektörü

2-.... Aynı üniversitede Rektör Yardımcısı

3-.....Aynı üniversitede Mütevelli Heyet Başkanı

KAPAT [X]

4-....Aynı üniversitede Genel Sekreter

Suçları : ... Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan ...'ı mevzuata ve izinsiz olarak ... Rektör Danışmanı unvanıyla görevlendirmek ve adı geçene herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın ödeme yapmak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

Suç Tarihi : 2011-2015 yılları

İncelenen Karar : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan kurulun 20.1.2021 tarih ve 2021/13 sayılı lüzum-u muhakeme kararı.

Karara İtiraz Edenler : Haklarında lüzum-u muhakeme karar verilen .. Vekili Av.. ve .. vekili Av..

Karara İtiraz Etmeyenler : Haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilen .. ve ...

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.5.2021 tarih ve 31671 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi ....... açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre mevcut delillerin, atılı suçtan dolayı şüpheli .. Hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, adı geçen şüphelinin itirazının reddiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 20.1.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararının; atılı suçtan ..'ın lüzum-u muhakemesine ilişkin kısmının onanmasına, şüphelinin eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 257'nci maddesi uyarınca yargılanmasına, yargılamanın Ankara Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına oyçokluğuyla,

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53'üncü maddesinin ceza soruşturma usulüne ilişkin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşu başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde soruşturmanın şüphelilerin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı hükme bağlandığından, ... Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan ve 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesinde sayılan Üniversite personeli arasında .... Bulunmayan hakkında 2547 sayılı Kanunun 53/c maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı, men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda karar alınamayacağı, bu kişi hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, adı geçen şüphelinin itirazının kabulüyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 20.1.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararının; atılı suçtan, .........'ın lüzum-u muhakemesine ilişkin kısmının bozulmasına, dosyanın, atılı suçtan hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen .. İle haklarında lüzum-u muhakeme karar verildiği halde bu dosyada itirazları bulunmayan ve haklarında verilen lüzum-u muhakeme kararları kesinleşen ... ve ... ile atılı suçtan hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması gereken ... yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ... Rektörlüğü ile itiraz edenlerin vekillerine gönderilmesine 1.7.2021 tarihinde .. yönünden oybirliğiyle karar verildi.

KARŞI OY

..'a isnat edilen suçla ilgili olarak, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olan ..'in aynı dönemde .... Üniversitesinde rektör danışmanı sıfatıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli çalışmalarda görevlendirilmiş olması nedeniyle başkaca bir tespit olmaksızın Üniversitenin zarara uğradığından söz edilemeyeceği, nitekim ..... Üniversitesi adı geçene herhangi bir çalışmada bulunmadığı halde ödeme yapıldığı yolunda bir tespitin de bulunmadığı, başka bir Üniversitede görev yapmakta olan bir araştırma görevlisine sözleşme ilişkisi kurulmaksızın ücret karşılığı görev verilmesinden ibaret olan eylemin Türk Ceza Kanununa göre görevlendirilen ilgililer açısından suç oluşturmadığı, kaldı ki, bu görevlendirmeden ötürü .. Hakkında yürütülen Kurulca verilen ceza soruşturması sonucunda Gazi Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulca verilen 16.12.2016 tarihli lüzum-u muhakeme kararının Dairemizin 22.3.2017 tarih ve E:2017/172, K:2017 sayılı kararıyla bozularak adı geçen hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, bu nedenle atılı suçla ilgili mevcut delillerin, .. hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 20.1.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararının; atılı suçtan ...'ın lüzum-u muhakemesine ilişkin kısmının bozulması, atılı suçtan adı geçenin men-i muhakemesine karar verilmesi gerektiği oyuyla ... yönünden çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Şehit imamın oğluna açılan 'pardon' davasına mahkeme nokta koydu
Şehit imamın oğluna açılan 'pardon' davasına mahkeme nokta koydu
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Yargıtay karar verdi: Hile yapan satış müdürü şimdi yandı
Yargıtay karar verdi: Hile yapan satış müdürü şimdi yandı
Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber
Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber
'AİHM kararlarını yerine getirme' oranımız Avrupa Konseyi ortalamasının üzerinde
'AİHM kararlarını yerine getirme' oranımız Avrupa Konseyi ortalamasının üzerinde
Kaşıkçı davasında mahkeme devir kararının gerekçesini açıkladı
Kaşıkçı davasında mahkeme devir kararının gerekçesini açıkladı

Bu Habere Tepkiniz

Usulsüz danışman görevlendiren rektöre Danıştay'dan kötü haber!

Usulsüz danışman görevlendiren rektöre Danıştay'dan kötü haber!

Danıştay Birinci Dairesi, mevzuata aykırı şekilde Danışman görevlendiren üniversite yetkililerinin görevi kötüye kullanmasından dolayı yargılanmalarına izin verdi!
Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

1999 öncesi memurluk hizmeti olmayan, ancak işçi, esnaflık hizmeti olan ve bu tarihten sonra memur statüsünde göreve başlayanlar için yıpranma paylarının emeklilik yaşlarına etkisi, 1999 sonrası işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olanlara nazaran büyüktür.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, dini ve milli bayramlarda normal mesaisinden neredeyse iki kat daha fazla görev yapmaktadır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, disiplin cezalarında kıyasen uygulama yapmak suretiyle devlet memurluğundan çıkartılan memur hakkındaki işlemi iptal etti!
Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdığı kişiye özel ilanı iptal etti!
Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi 657 sayılı Kanun gereği mümkün olmakla birlikte, uygulamada kamu kurumunun istihdam etmeye yönelik takdir yetkisi de bulunur.
Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli din hizmetleri sınıfına atananların kadroya geçirilmemesini hukuka uygun buldu.
İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

İstanbul ve Ankara Polisi İşçi bayramına yönelik 12/12 çalışacak
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Haftanın fırsat ürünleri (02-07)

Haftanın fırsat ürünleri (02-07)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri