Kimler hacca gidecek, 65 yaş üstü olanlar ne yapacak? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması

Hac Organizasyonu hakkında siz değerli hacı adaylarımızla aşağıdaki hususları paylaşmak istiyoruz:

2022 yılında ülkemizden Hacc'a gidecek vatandaşlarımız için Suudi Arabistan makamlarınca 37.770 kontenjan verilmiştir.

1- Suudi Arabistan Makamları Hac İbadetinin yerine getirilmesinde 65 yaş sınırı getirdi. Bu şart bütün dünya ülkeleri için geçerlidir. Buna göre doğum tarihleri 30/06/1957'den büyük olan hacı adayları bu sene için kutsal topraklara maalesef gidemeyeceklerdir.

2- 09/01/2020 tarihinde çekilen kurada kesin kayıt hakkı elde edip kayıtlarını yaptıran ve 1.000'er Riyallerini Diyanet İşleri Başkanlığı veya Acenteye bloke ettirmek suretiyle 2022 yılına erteleyenlerden:

65 yaş altında olanların tamamı 2022 yılında Hacca gideceklerdir. Bu yıl hakkını kullanmayanlar daha sonraki yıllarda kuraya dahil edileceklerdir.

Bu yıl hakkını kullanmayanlar daha sonraki yıllarda kuraya dahil edileceklerdir. 65 yaş üstü olanların kesin kayıtları (1.000 Suudi Arabistan Riyal blokelerinin devam etmesi kaydıyla) 2023 yılına ertelenecektir.

Grup halinde kesin kayıt yaptıran hacı adaylarından bir kısmının 65 yaş altı, bir kısmının 65 yaş üstü olması durumunda ise (örneğin eşlerden bayan 63 yaşında, bay 68 yaşında veya evlat 40 yaşında annesi ise 70 yaşında vb);

- 65 yaş altı olanların talep etmeleri ve grubundaki 65 yaş üstü olanlardan ayrılmaları halinde kendilerine 2022 yılında Hacca gitme imkanı verilecektir.

- Grup bağlantılarından ayrılmak istememeleri halinde grubun tamamının kesin kayıt hakları 2023 yılına ertelenecektir.

3- 2022 yılında Hacca gideceklerde aşı şartı aranmaktadır. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Biontech ve Sinovac aşıları ile Suudi Arabistan Makamlarınca kabul edilen diğer aşılar da geçerli olacaktır. (http://hac.gov.tr/asi.pdf) Bu aşılarda 2 doz şartı aranmaktadır.

4- Ayrıca uçuştan 72 saat önce PCR testi yaptırıp, sonucun negatif olması şartı aranmaktadır.

Şartları tutanların tercihleri 25 Nisan- 04 Mayıs 2022 tarihleri arasında online olarak ya da müftülükler aracılığıyla yapılacaktır. Kesin kayıt işlemleri ise 06 - 13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kontenjanlarda boşluk oluşması halinde yedek kayıt işlemleri 09/01/2020 tarihinde çekilen kuradaki sıra göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

2022 yılı Haccı için yeni bir kura çekimi yapılmayacaktır.