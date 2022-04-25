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İğne yaparken canını acıttı diye hemşireye kafa atan kişi tahliye edildi

Sanık Hakan Coşkun, tutuklulukta geçirdiği süre, kaçma ve suç delillerini karartma şüphesi bulunmadığı dikkate alınarak ilk celsede tahliye edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 14:15
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İğne yaparken canını acıttı diye hemşireye kafa atan kişi tahliye edildi

Ümraniye'de hemşireyi darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık, sağlık çalışanına yönelik tehdit" ve "kasten yaralama" suçundan toplamda 11 yıl 6 ay hapis istemiyle hakim karşısına çıkarıldı.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Coşkun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada müşteki Mustafa Yaşar, Sağlık Bakanlığı vekili ve sanık avukatı hazır bulundu.

Söz verilen sanık Coşkun, cezaevinde olmayı hak etmediğini, olay günü Kovid-19 hastalığının ikinci gününde olduğunu ve hastalığı ağır geçirdiğini söyledi.

Mobil ekiplerce Ümraniye Devlet Hastanesine götürüldüğünü anlatan sanık, "Doktor muayene ettikten sonra yan tarafa geçmemi, kan alınacağını söyledi. Yan tarafa geçtiğimde müşteki olan hemşire uyuyordu. Uyandırdım. Uykudan uyandığı için tedirgin bir hali vardı, sedyeye uzanmamı istedi. Kalçadan bana iğne yaptı ancak iğneyi çok şiddetli bir şekilde batırdı. İğnenin girişini ve çıkışını ağır şekilde hissettim. Yerimden kalkamadım. Kalkmama yardımcı olmayarak bana, 'kalksana seni bekliyorum' diye sert bir şekilde söyledi. Ben de 'sizin eliniz çok ağır size kan aldırmak istemiyorum' dedim. Bunun üzerine, 'nereye gidersen git' dedi. Odadan çıkıp kendisini şikayet etmeye giderken arkamdan geldi. Orada bulunan görevliye, hemşirenin adını soracağım esnada 'sana ne lan' diyerek küfürler edip üzerime yürümeye başlayınca, ben de panikleyerek kafa attım." şeklinde konuştu.

Müşteki Mustafa Yaşar ise olay tarihinde gece nöbetçi olarak çalıştığını, sanığın hasta olarak hastaneye geldiğini, doktorun iğne yazdığını ve kan alınacağını söylediğini ifade etti.

Sanığa önce iğneyi yapacağını söylediğini anlatan müşteki, doktorun yazdığı ağrı kesici iğneyi yaptığını, canının acıdığını belirten sanığın kendisine hitaben, "Sen bilmiyorsun. Bir pamuk bile koymadın. Sana kan aldırmam." dediğini, kendisinin de başkasına kan aldırtabileceğini söylediğini anlattı.

Müşteki, sanığın odadan söylenerek çıktığını, aradan geçen birkaç dakika sonra kendisinin de odadan çıktığını, sanığın yanına gelerek "Seni şikayet edeceğim, adını söyle." demesi üzerine kendisine ismini söyleyemeyeceğini ifade ettiğini aktardı.

Müşteki ayrıca kendisini Bakanlığa şikayet edeceğini belirten sanığın, "Sen artistsin, ben seni bulurum." şeklinde sözler söyleyerek kendisine kafa attığını, duruşmaya katılma talebi olduğunu ve sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklukta geçirdiği süre, kaçma ve suç delillerini karartma şüphesi bulunmadığını dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan Coşkun'un hemşire Mustafa Yaşar'ı darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında, "sağlık çalışanına yönelik tehdit" ve "kasten yaralama" suçundan toplamda 11 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.

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