Terör örgütü MLKP'ye yönelik 3 ildeki operasyonda 8 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü MLKP'ye yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişinin yakalandığını bildirdi.
Eklenme : 25 Nisan 2022 14:35
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince MLKP'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Çanakkale merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız