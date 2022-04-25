Kırgızistan'da bir kadın hac için biriktirdiği parayla köyüne köprü yaptırdı

Hac ibadetini yerine getirmek için biriktirdiği para ile yaptırılan köprüye Koçkorova'nın 43 yaşında yaşamını yitiren kocası "Adem Ata"nın adı verildi.

Sadece yayaların kullanabileceği köprü, iki köyün bağlantısını ve köylülerin ana yola çıkmasını sağlayacak.

- "Kocam sonsuza kadar mükafatını alsın diye köprü inşa ettirmek istedim"

Koçkorova, yaptığı açıklamada, birçok insan için faydalı ve sevindirici olacak bir şeyler yapmak istediğini söyleyerek "Kocam sonsuza kadar mükafatını alsın diye bir köprü inşa ettirmek istedim. Hacca gittiğimde sadece kendim için giderim. Birçok insan için faydalı olacak bir şeyler yapmak istedim." ifadesini kullandı.