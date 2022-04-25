Meclis, yaşlılar için devrede: Sorunları araştırılacak rapor hazırlanacak

Sunulan hizmetler genişleyecek, toplumsal farkındalık artırılacak.

Meclis, yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlar için devrede...

AK Parti'nin önergesi ile Meclis'te komisyon kurulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un önerisi ile gündeme gelen yaşlılar için araştırma komisyonu kurulması teklifi hayata geçirilecek.

AK Parti, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımındaki değişimin incelenmesini talep etti. Hazırlanan önerge Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti önergesinin gerekçesinde, dünya nüfusunun yaşlandığına dikkat çekildi.

Komisyon 3 ay çalışıp rapor hazırlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de de bu rakamlar her geçen gün artıyor. Türkiye'de 1 milyon 561 bin 398 yaşlı vatandaş, tek başına yaşıyor.

Yaşlı nüfusunun yükselmesiyle mahalli idarelerin, kaymakamlık ve bakanlıkların sorumlulukları da artıyor.

Meclis'te kurulacak araştırma komisyonu 3 ay boyunca çalışacak. Komisyon, çalışmalarını yaparken sivil toplum kuruluşlarını da dinleyecek.