FETÖ davasında yargılanan 14 sanıktan 7'sine hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık Y.S. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar F.U. ve S.Y'yi 7 yıl 15'er ay, F.B'yi 6 yıl 3 ay, N.B, E.A, H.S. ve N.U'yu "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme diğer 7 sanığın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.